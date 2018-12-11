再度爆發資安漏洞 Goog+提早至明年4月關閉

在發現影響 5250 萬用戶的新資安漏洞後，谷歌週一 (10 日) 宣布加速關閉其社群平台 Google+。

10 月初時，谷歌揭露第一個資安漏洞，該漏洞使約莫 50 萬名用戶姓名、email 和職業等個資有曝光危險，當時谷歌便已計畫明年 8 月左右關閉 Google +。

但週一 (10 日) 谷歌公布，發現第二個資安漏洞，在 11 月中的 6 個日子，開發人員只要使用谷歌的 API (應用程式介面) 就可以查看 5250 萬名用戶的個人檔案 (姓名、email、職業、年齡等等)，甚至隱私設定為私人的個人檔案也一樣。

谷歌稱該漏洞並未提供第三方 app 進入個人金融數據或密碼的途徑，目前也尚未發現私人檔案資訊有被進入或濫用的證據。然而，Google + 關閉的時間將提早至 2019 年 4 月，而該套造成漏洞的 API 則在 90 天過後關閉。

先前第一個漏洞是由媒體報導率先揭發，當時因谷歌隱瞞數月沒有公布此事而遭到大眾抨擊，週一谷歌揭露第二個漏洞，時值谷歌執行長 Sundar Pichai 預計出席國會就透明性和究責性發表證詞的前一天。

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