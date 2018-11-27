市場太競爭Netflix神話見轉折？麥格理宣布下調目標價

麥格理研究公司 (Macquarie Research) 週一 (26 日) 下調串流媒體巨擘 Netflix(NFLX-US) 目標價格，該公司分析師指出，主要媒體公司的競爭日漸激烈，將影響 Netflix 的定價能力，因此下修目標價。

麥格理的分析師 Tim Nollen 將 Netflix 的目標價格從每股 410 美元下調至 315 美元，但仍比該公司週一收盤價 261.43 美元高出近 21%。

Netflix 股價日線走勢圖

Nollen 在報告中指出，主要媒體公司如迪士尼、華納媒體和 NBCU 加入串流媒體競爭行列，將可能使 Netflix 的客戶流失率增加，並削弱其市場定價能力，這將是投資者須關注問題。

迪士尼在 11 月初的財報會議上宣布，該公司將於 2019 年底推出迪士尼 + 串流媒體服務，新的串流平台將包含原創內容，以及漫威和星際大戰系列電影。Nollen 預測，因新的競爭者加入挑戰，更多訂閱用戶可能會取消 Netflix 的服務，使得該公司的平均每用戶營收增長可能會放緩。

另一方面，Nollen 表示，Netflix 正在部分市場測試較低廉的月費方案，例如該公司開始在馬來西亞和其他國家測試行動設備觀看方案，該方案月費為 4 美元，此舉也是使每用戶平均帶入營收下滑原因之一。

多方仍看好 Netflix？

儘管存在一些隱憂，該分析師仍看好 Netflix 在原創內容的領先地位，認為其有能力提供適合每個觀眾的影片，以及針對特定地區或特定族群所製作的原創內容。

Nollen 對 Netflix 的長期表現仍持樂觀態度，重申對該股優於大盤評級。他在報告中寫道，儘管除了該公司的財測之外，並未存在太多可驅使股價攀升的催化劑，且市場情緒可能會拖累股價，但以長期來看，該公司基本面良好，在近期股價略有下滑的情況下，具有良好的買入價值。

Netflix 致力於強化其內容，並投入大筆資金製作原創內容，然而，內容過於龐大可能成為該公司問題之一。媒體業分析公司 TV[R]EV 的首席分析師 Alan Wolk 指出，Netflix 面臨宣傳節目的問題，該公司擁有太多節目，但沒有時間與精力為每一檔節目製作廣告。

Wolk 認為 Netflix 正陷入兩難情況，但訂閱用戶可觀賞的節目選擇更多時，他們對於一些熱門影集的關注力道可能將減少，變成平台上的節目相互競爭的情況。

此外，迪士尼、華納媒體和蘋果都將加入串流影音競爭，觀眾將擁有更多的選擇，Netflix 需加倍努力留住用戶。