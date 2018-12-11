近一半S&P500成分股已進入熊市 10年牛市即將結束？

據了解，雖然 S&P 500 指數尚未進入熊市，但其近一半的成分都早已陷入下滑。由於對全球經濟增長的擔憂，S&P 500 指數週一 (10 日) 一度下跌 0.25%，有望實現自 5 月以來的最低收盤價，並引發人們擔心華爾街 10 年的牛市已結束。最後，S&P 500 週一已小漲 0.17% 至 2637.45 收盤。

S&P 500 指數趨勢圖 / 圖：谷歌

S&P 500 指數自 10 月份以來一直處於修正狀態，而修正的定義被許多投資人認為是從高點下跌 10% 或更多。然而，因為未超過被廣泛定義為熊市的下跌 20% 門檻，目前還尚未進入熊市。

目前，S&P 500 指數中的 245 檔股票，佔其成分的 49%，週一從 52 週的高點下跌了 20% 或更多。另有 127 檔股票從 52 週高點下跌 10% 或更多，但不到 20%。

週一 S&P 500 指數從 9 月 20 日的歷史高點收盤下跌約 11%。迄今為止，S&P 的報酬率為負 1.2%，也是 S&P 10 年來最糟糕的表現。

蘋果公司 (AAPL-US) 近期為華爾街最有價值的公司，也是 S&P 500 指數的最大組成部分，已經從 10 月 3 日的歷史高位下跌了約 27%，因投資人擔心 iPhone 的需求降溫，也加速了該指數的下滑。

市場氛圍也不佳，從 S&P 500 指數開始蔓延到到小型美股，最近幾個交易日中，數百檔股票每日都觸及年度低點。

目前陷入熊市領域最深的 S&P 500 指數成份股包括醫藥公司 Nektar Therapeutics (NKTR-US)、美妝公司 Coty (COTY-US)、和工業商奇異 (GE-US)，均從 52 週高點下跌超過 60%。

奇異股價趨勢圖 / 圖：谷歌

華爾街目前最有價值的企業微軟 (MSFT-US) 也從 10 月 3 日的歷史高點下跌了約 8%。