三星推中階A8s 代表2019年「瀏海」退流行？

三星 (005930-KR) 週一 (10 日) 發布了最新款手機 Galaxy A8s，雖然它只具有中檔規格，但還是一款值得關注的手機，因為它不僅可以讓我們預測三星旗艦機 Galaxy S10 上可能含有的內容，還可能為 2019 年智能手機趨勢奠定基礎。

三星股價趨勢圖

目前 A8s 為亞洲限量販售，是三星首款配備該公司 Infinity-O 螢幕的手機，它通過在頂部為手機的前置攝像頭打出一個洞來避免近期較流行的蘋果 Apple (AAPL-US)「瀏海」，但是否消費者會願意前置相機四周由螢幕環繞還得見仁見智。

圖：三星

此外，由於傳言目前三星的螢幕下放傳感器，可以完全隱藏在其顯示器下面的自拍相機，將在 2020 年發布，因此 Infinity-O 螢幕技術可能是三星目前閃避蘋果設計最好的選項。

三星總裁 DJ Koh 曾於 9 月份向 CNBC 透露，計劃首先在中端設備上推出新技術，而 A8s 的 Infinity-O 顯示器應該與未來推出的 Galaxy S10 相似。考慮到華為最近宣布的 Honor View 20 使用的幾乎相同的相機設置，似乎明年會看到更多類似的前置相機配備。

A8s 的規格包​​括 6.4 英寸 LCD (非 OLED) 螢幕、高通 Qualcomm (QCOM-US) 驍龍 Snapdragon 710 處理器、6GB 或 8GB RAM、128GB 存儲空間 (及高達 512GB 的 microSD 卡擴充能力)、24MP 前置鏡頭、以及 24MP 5MP 和 10MP 的 3 個後置攝像頭。A8s 還配備了後部指紋傳感器，而不是螢幕上的傳感器，就如同 Galaxy S10 的傳聞。

圖：三星

A8s 沒有 3.5 毫米耳機插孔，也是三星首款沒有配備耳機插孔的手機之一，而蘋果自推出 iPhone 7 以來就省略了這個插孔。

值得慶幸的是，三星洩密者 Ice Universe 聲稱雖然 A8s 可能沒有耳機插孔，但據稱 Galaxy S10 是有 3.5 毫米大小的外殼空位，表明三星不會輕易在主要旗艦機上做特別更改。