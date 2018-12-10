【華冠投顧】幸運星-週五曇花一現的反彈！！今天搶對的要走？？搶錯的更要走？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：2317 鴻海、2492 華新科、2327 國巨、3234 光環、8046 南電

美國在 12/7 公布非農就業數據不如預期，加上中美貿易戰因華為公主被抓事件，使投資人認為中美貿易戰即將惡化…… 道瓊狂殺 558 點，費半指數大跌 3.73%。今天的盤受週五美股突然崩跌 558 點影響而跳空開低…… 面對這樣的盤…… 老師認為…… 週五搶反彈！！搶對的要走，搶錯的更要走！！為什麼呢？？

週五曇花一現的反彈！！多頭阿尼奇受到「國際利空」影響... 反彈後市場恐慌指數過高，所以追價力道不足…… 行情仍需時間醞釀…… 所以無須凹單…… 搶對的要走，搶錯的更要走！！今天電子權值股 APPLE 供應鏈 2474 可成、2317 鴻海再度破底, 3008 大立光、2330 台積電、4938 和碩等也跌跌不休……！散戶人氣指標：被動元件族群 2492 華新科跌停，2327 國巨近跌停……，收盤大跌 113 點，低點來到今日 9626 點，成交量為 980 億元，連續兩天不到千億。OTC 殺盤測試月、季線支撐，收盤跌 1.37%，成交量為 283 億元。上漲檔數 323 家，下跌檔數 1,158 家……

上週分析的強勢股先軋短空 12:00 過後開始急殺多的有 PCB：3037 欣興、2368 金像電、8046 南電，而 5G 打群架部分，3234 光環、2332 友訊開高上漲，10 點後也開始急殺…… 所以週五搶反彈！！搶對的要走，搶錯的更要走！！

漲價概念股的人氣股除了被動元件國巨、華新科外，3026 禾伸堂、2456 奇力新、2375 智寶、6173 信昌電、2478 大毅、6127 九豪等均是殺盤重心，矽晶圓 5483 中美晶、6488 環球晶、3532 台勝科也偏弱…… 投機行情大家追價時勿追追追！！

後祝大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。