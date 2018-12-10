【運達投顧】五大重點左右台股多空

◆盤勢分析



上週五我們針對台股後勢做過重點分析，台股本週是否將見底還是壓力會加重？我們仍針對上週說明的幾個重點來做研判：

1. 上週五美股續跌道瓊下跌了 2.2%、高科技股與費半都大跌 3% 以上，就技術面來看道瓊差 266 點就要破 10 月低點，若道瓊跌破前低相信高科技股也會守不住，屆時美股會出現跌破所有均線空方趨勢明顯，因此全球股市也會跟著急跌，就國際股市的結構來看歐洲股市早在上週就已經創兩年來的波段低點，當歐股美股都創波段低點亞股也不可能不受影響，今天早盤道瓊期貨下跌快 200 點，本週要留意美股的續跌會拖累亞股的跌勢。

2. 就台股技術面來看台股本週不可破 11 月前低 9632 點，若是跌破台股直接下探 10 月低點 9400 點，今天南韓與日本股市已經快破 11 月前低，原本反彈最強的恆生指數連續三個跳空大跌又跌破月線，中國股市今天也續跌，以此來看當美股不穩亞股本週都有回測 10 月低點的壓力，是否有守還要看後續匯率的變化。

3. 新台幣今天貶值破月線，匯率走貶外資仍站賣方資金外流壓力仍重，表現在台灣 50 已經領先大盤創一年半以來的低點，台股指數的強弱都跟權值股有關也跟台灣 50 習習相關，當台灣 50 今天領先台股先破 9400 點的低點，在匯率走貶的壓力下台股 9400 點是否就是支撐還有變數，若本週新台幣無法止穩要小心權值股的賣壓會拖累台股。

4. 上週說明依照過去歷史來看，每當國際股市出現弱勢或者國際政經出現變化市場資金都會以日圓做為資金避風港，全球股市後勢的強弱指標要留意日圓的走勢，日圓升值對全球股市會是一個警訊，若是本週日圓升破 112 元的關卡將會創兩個月的新高，目前在 112.3，當日圓履創新高也代表市場資金以日圓為避風港的動作一直持續中，這對國際股的壓力會是一個訊號，所以本週日圓是否升破 112 將是全球股市續跌還是跌深有反彈機會的指標。

5. 華為事件後續變數仍大，若是華為事件擴大全球股市會有大地震，因為事件牽扯的不只是美中貿易還牽扯到政治面，繼中興通訊事件後大陸系統大廠華為果真成為美國的頭號目標，華為旗下海思目前是台積電先進製程主要客戶，大立光是華為智慧型手機的主要鏡頭供應商，若華為全面停止出貨，對台積電大立光營收影響很大。台灣眾多被動元件供應商也一路跟隨華為的腳步，今天被動元件華新科國巨壓力加重都跌破月線接下來都面臨道前低的關卡，若是被動元件續弱那麼光學股的玉晶光預計會先破前低，穩懋環球晶也會被拖累，以被動元件矽晶圓光學類股這三大族群是台股 10 月底以來反彈的關鍵，若這三大族群無法偏強台股就無法有效的反彈。

以上五大重點是本週台股強弱的依據，目前就這五個重點來看沒有一項有多方的訊號，由於台股這兩天都量縮進場低接意願不高，因此本週要預防有下殺取量的壓力讓台股壓力加重，操作上不急著搶反彈五大重點會告訴我們低點是否到了。

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。