【大慶證券】盤前分析－國際局勢動盪 9616點為多空關鍵



◆盤勢分析

非農就業數據出爐，11 月新增 15.5 萬人，不如預期的 19 萬人，但因勞動市場依舊偏強，加上部分官員表示，短期內依舊合適緩步升息，使美股四大指數重挫，道瓊狂瀉 558 點，下跌 2.24%，其中費半跌幅最重，下滑 3.74%。然而 Fed 雖維持緩步升息，但內部已出現分歧，主席鮑威爾態度轉鴿，明年升息速度有望放緩，另外美國 3 年期及 5 年期公債殖利率出現倒掛，華為事件延燒，中美關係再度緊張，英國脫歐及義大利赤字問題等紛擾，也使整體國際局勢動盪，恐慌氣氛濃厚，在全球局勢動盪下，短期間股市震盪恐加劇。

上周五台股上漲 0.79%，收在 9760 點，以技術面觀點來看，上周五雖站回 9700 關卡，但上檔尚有缺口及均線壓力，KD 也呈現下彎，短線壓力較大，研判台股短線將在 9616 至 12/6 跳空缺口上緣 9895 點之前來回震盪，後續觀察低點 9616 點能否守住，只要不被有效跌破，後續仍有望以盤代跌，待國際緊張局勢緩和，市場擔憂情緒淡化後，台股有望重振旗鼓蓄勢反攻。

觀察盤面，跌深族群：被動元件、矽晶圓、MOSFET、光通訊，受到股價過度修正，上周五全數跌深反彈。另外，明年展望佳及 11 月營收表現亮眼類股也接連表態，包括 IC 載板的欣興、南電；散熱的健策；IC 設計的聚積，搭配投信季底作帳順勢點火，尾盤皆亮燈漲停，美容保健的大江、COF 封裝的易華電受惠營收表現優於預期，也有 4.79%、3% 的漲幅。因此整體來看，雖市場擔憂情緒仍高，但營收表現亮眼、產業展望正向，具基本面利基族群，在盤勢動盪之際相對抗跌，一旦盤勢回穩，均有機會率先止跌表態，因此可留意相關類股如 5G、電動車、PCB、散熱、COF 封裝，只要重要支撐不破，仍可擇優去做布局。

