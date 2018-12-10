

◆盤勢分析

1. 美國 11 月非農就業人口增加 15.5 萬人，遠低於預期值 19.8 萬人，也大幅低於 10 月的 25 萬人。11 月美國失業率為 3.7%，與前值持平。OPEC 與盟國達成協議，在 2019 年的前 6 個月每天減產 120 萬桶。美中貿易緊張局勢方面缺乏具體進展，上週五美股下跌，跌幅介於 2.24 至 3.74％，美股四大指數短期震盪整理。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。

（2）均線：支撐為 9500 至 9600 點，壓力為月線至 5 日線。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值小於 50，短線整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為季線及月線附近，壓力為 5 日線附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、IC 設計、IC 封測、遊戲等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 9700 點之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、藍營概念股、金融、生技、越概、自行車等。

5. 因應美中貿易戰變數仍大，2317 鴻海董事長下令集團加速全球供應鏈生產優化，並展開一系列精準移轉策略，重點鎖定美國、墨西哥、越南、台灣等地，以台灣為技術提升大本營，藉由台灣衝刺技術層次，強化集團競爭力並衝刺獲利。生產基地分散將是貿易戰中企業生存之道。

6. 電源供應器龍頭台達電（2308）衝刺電動車相關業務， 9 日於 COP 24 波蘭聯合國氣候會議中，與義大利米蘭市政府、法國巴黎市政府、德國郵政 DHL 集團等國際意見領袖同台，交流電動車充電基礎設施推動及挑戰，提供台達電應用在低碳交通的解決方案與實際案例，期盼藉此擴大海外能見度。電動車業務將成台達電 2019 年主要成長動力之一。

7.5G 成為投資顯學，基板供應商台光電（2383）、聯茂（6213）營運動能加溫，台光電是全球最大無鹵基板供應商、市占 27％，瞄準 5G 與車電需求，2019 年將擴產 2 成。在車用 HDI 板、網通建設與類載板市占放大下，今年就是獲利谷底，法人預估 2019 年的營收與每股純益將分別年增 8％與 39％。5G 將成 2019 年科技股重心所在。

8.「韓流」無法抵擋，不少遊客打算湧向高雄參加跨年活動，加上政府暖冬旅遊補助方案及跨年煙火秀助攻，高雄飯店業 12 月訂房熱鬧滾滾，目前包括義大皇家、天悅、2704 國賓、翰品、漢來、褔容、寒軒、君鴻、御宿旅館集團、福華、英迪格等各大飯店，除了跨年夜和連假期間訂房均傳出爆滿外，連市長 25 日就職日，國賓等鄰近飯店也都呈現一房難求的情況。「韓流」概念股長線可觀察其實質效益。

