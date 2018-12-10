台股盤前—美股重挫台股走跌壓力大 指數有機會回測前波低點

台股上周五 (7 日) 跌深反彈，指數中止日 K 連三黑，終場上漲 76.16 點、以 9760.88 點作收，成交量縮至 962.11 億元，周線則是收黑。法人指出，由於華為財務長孟晚舟日前在加拿大遭到扣留的風波尚未平息，導致美股周五重挫，今 (10) 日陸股開盤若出現較大的跌幅，台股也可能一路走跌，處橫向整理架構，指數有機會回測前波低點 9400 點大關。

觀察市場重點，因應美中貿易戰變數仍大，鴻海董事長郭台銘下令集團加速全球供應鏈生產優化，並展開一系列精準移轉策略，鎖定美國、墨西哥、越南、台灣等地，以台灣為技術提升大本營，並規劃本季起的半年內，要達到供應鏈精準移轉。

華為財務長孟晚舟日前在加拿大遭到扣留的風波尚未平息，多家陸企開始力挺華為，獎勵員工購買華為產品、抵制蘋果 iPhone。業界人士指出，華為手機原本就進不了美國市場，即便沒有美國市場收入，華為手機今年銷量仍可望達 2 億支，而大陸卻是蘋果的重要市場，一旦抵制 iPhone 的風潮擴大，恐不利台灣蘋果供應鏈發展。

回到蘋果來看，新 iPhone 買氣不如預期，非蘋陣營力求趁勢擴大市占。中國大陸品牌廠看好搭載次螢幕功能的雙螢幕手機，有望成為下一個搶下市佔的利器，找全球電子紙龍頭元太合作，要為智慧手機顯示技術帶來新殺手級應用。

台達電衝刺電動車業務，昨 (9) 日在 COP 24 波蘭聯合國氣候會議上，與義大利米蘭市政府、法國巴黎市政府、德國郵政 DHL 集團等國際意見領袖同台，交流電動車充電基礎設施推動及挑戰，提供台達電應用在低碳交通的解決方案與實際案例，期盼藉此擴大海外能見度。

由於外資普遍預期台股今日多頭可能再次面臨考驗，已備妥二劇本因應。第一套劇本為最悲觀的狀況，包括孟晚舟事件仍無正面訊息，且台積電業績不如預期，雙重利空打擊下，國際資金恐擴大調節華為概念股及大型權值股。第二套劇本為孟晚舟獲法院裁示交保，台積電營收達標，買盤就有機會短線回補遭錯殺的手機、5G 及半導體類股，帶動大盤攀揚。

華信投顧分析師邱鼎泰分析，美股周五受到孟晚舟遭扣留風波尚未平息影響，標普指數出現死亡交叉，若不馬上反彈，中線空頭就可能成形，而由於美股周五重挫，今日陸股開盤若出現較大的跌幅，台股也可能一路走跌，處橫向整理架構，指數有機會回測前波低點 9400 點大關。

邱鼎泰指出，由於美中貿易戰為 5G 之戰，可留意盤面 5G、PCB、光通訊等族群，若能持續走強，有機會助力台股化解小部分危機，漲價概念股短線要漲也不易，蘋概股則宜保守操作。