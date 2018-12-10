台股盤中─華為事件延燒亞股全倒 台股大跌百點測試9600點支撐

受華為事件衝擊，上周五美股重挫，亞股今 (10) 日再跟進跌勢，日股早盤重挫 2%，韓股跌逾 1%，台股加權指數以下跌 37.91 點開出後，隨即失守 9700 點關卡，雖跌勢一度收斂，但在港股和陸股走弱下，壓力漸增，盤中跌點超過百點，回測 9600 點支撐。

台股盤面上仍有部分中小型個股維持紅盤之上，不過，多數大型權值股走弱，大幅壓抑整體盤勢，國巨、寶成跌逾半根停板，在權值股中壓力最重，華新科和南亞科跌逾 4%，研華、可成跌超過 3%，大立光、統一、中壽、亞泥、正新、元大金、鴻海、國泰金和鴻準等均跌 1% 之上。

台積電、開發金、兆豐金、台塑、聯電、聯發科、南亞、友達、統一超、中鋼、廣達、和碩和華南金等均跌逾 0.5%，顯示權值股不分電金傳產多數走弱，反映出市場的信心並不強。

野村證券在外資圈中跟進砍價大立光和可成，並發布台積電報告，搶在其發布營收前夕調降目標價；由於外資圈看台積電明年首季營收季減 1 成以上，股價有壓，恐持續對整體大盤造成壓力。

從細族群來看，在國巨和華新科大跌的壓力下，禾伸堂和大毅跌 4%、信昌電、立隆電、今展科、奇力新和九豪跌 3%，立敦、精技、智寶、日電貿和凱美等跌逾 2%。

5G 相關的砷化鎵業者也偏弱，聯亞重挫超過 6%，穩懋和環宇 - KY 跌 2%，全新宏捷科跌逾 1%。

不過，光通訊廠光環漲停，也激勵光收發模組廠華星光漲 4%。

而電池材料廠立凱 - KY 無畏美琪瑪和康普下跌，逆勢漲停，各自走出各自的作帳行情。

盤面上逆勢抗跌的普票有日馳、統新、巨庭和友訊漲逾半根停板，聚積、康友 - KY、晶心科、聚積、京城、神盾、長園科、加百裕、旭軟和台光電等均有 3% 以上漲勢。

統一投顧分析，上周五美國公布 11 月非農就業人數，大幅低於市場預期，使市場對聯準會於 2019 年的升息計畫將更保守看待，新興市場可望受惠於資金回流，展開新一輪的資金行情。

從技術面來看，底部支撐 9600 點暫時仍穩，且外資期貨站於多方，元大投顧認為，跌深的個股有輪流表現的機會，只是在華為事件趨緩前，相關的概念股暫時觀望，台灣時間 11 日凌晨 2 點加拿大法院將繼續舉行華為財務長聽証會，應持續關注。