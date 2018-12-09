橋水基金創辦人：財政刺激令美公債務規模擴大 明年恐面臨市場挑戰

在川普看來，減稅是有利國計民生的善舉，而國家債務的爆炸式增長，至少不是他要擔心的事情——The Daily Beast 周三報導稱，2017 年初，有高級官員提示川普國家債務爆發的風險時，川普坦然回應：「是的，但我不在這裡（白宮）了。」

但是資本市場的玩家們並沒有這麼瀟灑，又一名大佬警告了目前美國財政刺激政策的風險。

每日經濟新聞報導稱，12 月 8 日，橋水基金創始人瑞 · 達利歐在三亞 · 財經國際論壇上表示，美國的財政刺激會帶來駝峰效應，導致經濟增長放緩；並不是說美國的市場會快速下行，但未來經濟可能比較脆弱，因資產價格更加昂貴。

達利歐提到，減稅的財政刺激使得美國經濟反彈，在美國國內會有大量的借債，美公債務水平在明年將面臨市場的挑戰。本月早些時候，達利歐也在與 Business Insider CEO 的對話中提到，攀升的債務最終會反噬市場，並警告大量的債務可能會釀成重大禍端。

「因為有一定規模的負債，看起來這更像是一個大規模的擠出，…… 我們還有很多償債義務，例如養老金和醫保。企業和政府都負債纍纍，尤其是政府。」達利歐當時如是說。

美國國會預算辦公室今年 4 月發布的報告顯示，CBO 預計未來十年間，聯邦債務將穩定上升，赤字將在 2020 年再次超過 1 兆美元，減稅是主要原因；而公共債務在 GDP 中的占比將於 2028 年升至 100%，達到二戰以來的最高水平。

達利歐此前還表示，美國的貨幣政策正在收緊，風險資產已經充分計價，「我們正在長期債務周期的後期階段，因為央行們放寬貨幣政策的能力和空間都有限。」在今日的三亞 · 財經國際論壇上，達利歐提到，近期全球主要的經濟體都有走弱的跡象，可能未來要出台更多的財政刺激措施和貨幣刺激措施。

『新聞來源／華爾街見聞』