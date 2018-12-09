「身陷貪腐」楊偉東 、「贏得賭局」董明珠

剛剛過去的一周，原優酷總裁楊偉東因經濟問題被調查的消息引發了輿論的譁然。對此，阿里影業回應稱，一切資訊以警方披露為準，阿里有史以來，對這類事情都是態度鮮明，決不妥協的。據媒體報導，此次楊偉東的涉案金額或逾億元。

同樣是在本周，處於風口浪尖的滴滴出行，因公司出行總裁柳青登上福布斯 2018 科技界最具影響力女性榜單的消息再次引人矚目。

不同於柳青的風光無限，扎克伯格近幾個月的日子似乎都不太好過。本周三，Facebook 內部郵件遭到曝光。據媒體報導，Facebook 以秘密交易方式向企業出售用戶數據。對此，Facebook CEO 扎克伯格則表示，從來沒有出售過任何人的數據。

此外，與小米公司 CEO 雷軍擁有十億賭約的格力電器 CEO 董明珠也因單方面宣布「格力提前勝出」而榮登熱搜。她還表示，賭局本身並沒有什麼意義，兩者不具備可比性。

除了上述幾位，「鋼鐵俠」馬斯克這周也很忙。本周四，馬斯克會見了美國宇航局 (NASA) 的一位高級官員，雙方就即將執行的載人飛船試飛任務進行了討論。

一起來看看本周科技圈熱門人物具體經歷了什麼？

楊偉東：身陷經濟問題 金額或逾億元

12 月 4 日，原優酷總裁、阿里音樂 CEO 楊偉東被警方調查的消息引發了社會各界的廣泛關注。對此，阿里官方表示，根據舉報優酷原總裁楊偉東因經濟問題，正在配合警方調查，並稱阿里有史以來對這類事情一直都是態度鮮明決不妥協。與此同時，阿里影業董事長兼 CEO、大麥網 CEO 樊路遠日前已經兼任優酷總裁。

楊偉東被調查之後，阿里合夥人、eWTP 科技創新基金董事長俞永福則在個人頭條號上發布了「？？？！！！」，疑似回應此事。

據虎嗅報導，楊偉東此次的「經濟問題」涉案金額或過億元；《財經》雜誌的相關報導把貪腐事件指向了《這就是街舞》等一系列綜藝節目。

近一兩年，楊偉東主導的優酷在版權和綜藝上進行了大資金投入，相比愛奇藝和騰訊影音，一度挽回了頹勢。此前楊偉東本人在影音行業被稱為「影音圈常青樹」，曾先後擔任優酷土豆集團高級副總裁、土豆總裁、優酷土豆 BG 聯席總裁等職位。

扎克伯格：否認出售用戶數據

福斯新聞在近日對 Facebook 的相關報導中稱其為惡棍（villain）。當地時間本周三（12 月 5 日），英國議會公布了 Facebook 超過 200 頁的內部信及機密文件。相關文件顯示，扎克伯格此前曾考慮過向第三方開發者開放一些數據權限從而收取費用，此外，Facebook 還為 Netflix、Lyft、Airbnb 等廣告客戶提供了用戶的朋友資訊。

據被曝光的郵件顯示，對於可能威脅自身業務的同行 Twitter 旗下服務，Facebook 則採取打壓措施——限制競爭對手對相關數據的訪問。

針對上述指責，Facebook CEO 扎克伯格在周三發表的聲明中，予以否認。 「這些電子郵件只是我們討論的一部分，」扎克伯格稱，「我們從來沒有賣過任何人的數據。」

在過去的 4 個月中，Facebook 的股價已暴跌超過 40%，而出售用戶數據的醜聞曝出後，Facebook 方面在周五表示，計劃庫藏股 90 億美元以上的股票，以提振市場信心。

柳青：再上福布斯榜單

近日，在福布斯發布的 2018 科技界最具影響力女性榜單中，有四位華裔女性進入 Top 20。其中，滴滴出行總裁柳青位列第八，成為了榜單中排名最靠前的中國女性，相較於 2017 年上升 2 個名次。

自 2014 年加入滴滴之後，柳青主導了滴滴打車與快的打車合併案、蘋果 10 億美元投資以及收購 Uber 中國等多個重大事件。

今年以來，滴滴順風車在短短幾個月內，接連發生兩起命案，背後的安全問題引發了全民關注。在多地監管部門斥責、約談滴滴後，柳青發文道歉稱：「儘管在逝去的生命面前，一切的言語都蒼白無力，我們還是要鄭重地向受害者，向受害者家屬，向所有人道歉。對不起，我們辜負了大家。」

《福布斯》評價柳青稱，有些女性對自己所在的企業負責，而有些則擔負起了對整個行業的責任。

董明珠：單方面宣布贏了十億賭局

在近日舉辦的 2018 中國企業領袖年會期間，格力電器 CEO 董明珠對媒體表示，她已經基本勝出與小米公司 CEO 雷軍的 5 年賭局。

這場賭局始於 2013 年底，彼時，在 CCTV 第十四屆中國經濟年度人物評選頒獎典禮上，雷軍提出「請全國人民作證，五年之內，如果我們的營業額擊敗格力的話，董明珠董總輸我一塊錢就行了」。而董明珠則回應說，「第一，我告訴你不可能，第二，要賭就不是一塊錢，我跟你賭 10 個億。」

此後的幾年間，董明珠先後在晶片、手機等領域下重金賭注，而小米也在不斷布局 IOT 生態鏈的過程中試水空調業務。

儘管「董小姐」向媒體表示她已經基本贏得了賭局，但是，她也坦言，她與雷軍的賭局本身並沒有什麼意義，兩者不具備可比性。因為格力是做實體經濟的，而小米是做網路的，屬於輕資產。

馬斯克：SpaceX 或於明年 6 月首次載人

12 月 7 日，據彭博消息，美國宇航局發言人梅根鮑爾斯在一封電子郵件中寫道，埃隆 · 馬斯克會見了美國宇航局高級官員，兩人就 SpaceX 將於 1 月份推出的 Demo-1 發布會作了討論。

據悉，馬斯克的太空探索技術公司和波音公司簽訂了將美國宇航員運送到國際空間站的合約，馬斯克的 SpaceX 和波音公司都通過 Commercial Crew 項目負責向國際空間站運送美國宇航員。目前的最新計劃是讓 SpaceX 在 1 月 7 日首次展示無人飛行任務，並在明年 6 月進行首次載人飛行。

此前的 11 月，馬斯克曾在接受 Axios 採訪稱，有 70% 的可能他將在有生之年乘自己的 SpaceX 火箭登上火星。不知這一預言能否應驗。