盼明年iPhone更潮？野村：明年沒變化 2020年才會大升級

蘋果 (AAPL-US) 近幾週股價大幅下跌，係因市場擔心今秋推出的最新 iPhone 機種需求疲弱，甚至一些投資者已經把希望寄託在明年的新機上。

然而，追蹤大中華地區手機產業的野村分析師 Anne Lee 向客戶表示，明年恐怕不會看到蘋果 2 年手機一大革新的慣例了。

Anne 在週五發布的報告內提到，「我們認為，明年下半年推出的 3 款新 iPhone 恐怕外觀 (機身和螢幕) 跟今年下半年推出的 iPhone XR、XS 和 XS Max 沒甚麼兩樣，可能有些增加了 AR(實境增強) 相關功能。」

由於明年 iPhone 新機恐怕「改變有限」，所以他估計 2019 財年 iPhone 單位銷售量將自 2018 財年的 2.13 億支下降至 2.04 億支，接著 2020 財年再降至 2 億支。

蘋果沒有回應置評請求，週五股價再跌 3.57% 至 168.49 美元。

蘋果股價走勢

「我們認為 2019 年恐怕是 iPhone 使用 X 設計架構的最後一年，為 5G(sub-6GHz) 和 AR 初始硬體規格做準備，之後到 2020 年才會為 5G 和更全面化的 AR 系統推出更大規模的結構升級。」

5G 代表第五代無線技術，可以實現更快的傳輸速度和新應用方式。

無獨有偶，摩根士丹利週五也預期 iPhone 出貨量下降，主張蘋果在中國的需求惡化，因為中國消費者可能寧願持續使用現有手機，等未來 iPhone 有更大規模的升級後才換新機。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 將蘋果目標價自 253 美元調降至 236 美元。