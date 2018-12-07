〈台北金融科技開展〉生物辨識ATM好夯 掌靜脈、刷臉提款、防詐騙偵測新應用拚場

「FinTech Taipei 2018 台北金融科技展」今、明兩天在世貿一館登場，國內金融業者大秀新金融科技應用服務，包括生物辨識、AI 行動銀行、智能理財等，其中多家銀行強攻「生物辨識」ATM，無卡提款用「指靜脈」辨識身分已不稀奇，台新銀行、中國信託都推出「刷臉」人臉辨識 ATM，永豐銀行則推出「掌靜脈」ATM，甚至 ATM 還具有異常交易行為的偵測，以防車手及防詐騙。

此次展覽有來自 11 個國家，200 家國內外金融機構、政府單位、大專院校及新創企業，展出運用雲端運算、AI 人工智慧、大數據分析、區塊鏈、AR、VR、生物識別等技術的多項創新金融應用，透過互動有趣的體驗方式，讓國人輕鬆了解最新的金融科技生活應用及國際趨勢。

永豐銀行推出掌靜脈應用。(鉅亨網記者陳慧菱攝)

多家銀行強攻「生物辨識」ATM，除了現行已有的「指靜脈」，永豐銀行首次展示「掌靜脈」生物辨識的創新應用，透過設置掌靜脈支付及 FIDO（Fast IDentity Online）國際標準身分認證應用，民眾可用自己的掌靜脈支付線上宮廟點燈，體驗結合台灣傳統廟宇文化與現代科技功能與創新的便民服務，明年也將推出「掌靜脈」ATM 無卡提款服務，該行強調，掌靜脈比指靜脈的交易更加安全。

而台新銀行和中國信託都推出「刷臉」提款的人臉辨識，其中，台新銀行已經率先推出「刷臉提款」服務，台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，目前第一台人臉辨識 ATM 設置在該行內湖大樓，12 月中還會於內湖數位分行新增第 2 台，初期適用對象為持有台新銀行金融卡的民眾，都可以搶先體驗人臉辨識無卡提款的便利性。

包國儀進一步表示，要使用 ATM 刷臉提款，只要 4 步驟就能完成設定，分別是插入金融卡進行身分驗證、輸入身分證字號、刷臉建檔、設定刷臉提款密碼，完成設定後，再次使用 ATM「就可靠臉領錢」，不須再插入金融卡，只需看鏡頭，輸入密碼，即可提領現金，而且相關規定與無卡提款相同，單次提款金額上限為新台幣 1 萬元，每日提款最高限額 3 萬元，未來會逐步將「刷臉提款」功能擴增至其他 ATM 服務據點，也會將人臉辨識技術進一步應用在其他金融服務。

中信銀行的智能 ATM 也具備人臉辨識提款功能，只是目前只有統一超商無人商店有此機台，且限定中信員工試用，預計明年才會開放客戶使用。

但中信銀行的智能 ATM 還有異常交易偵測及智能影像分析 2 大功能，其中，異常交易偵更是業界首創，例如，遇到詐騙電話，民眾往往會持續使用手機邊通話邊聽從詐騙集團指示操作 ATM 的情境，只要一直手持手機通話、或是客戶戴口罩、安全帽想要提款，ATM 都會自動偵測到，然後就會在 ATM 進行示警貼心提醒，預防詐騙、提升帳戶交易安全性。