力達-KY產品銷售回溫 11月營收5.51億元月增7.34%

高階通用型空氣壓縮機製造廠力達 - KY(4552-TW) 今 (7) 日公布 11 月營收，達 5.51 億元，月增 7.34%，年減 26.6%，力達統計 11 月出貨結構，高效節能螺桿機種出貨金額超越 10 月，且占營收比重更達到 51.3%。

力達累計前 11 月營收 70.65 億元，較去年同期小幅減少 4.5%。

力達主管指出，10 月螺桿機出貨比重正式突破 5 成，成長速度超過預期，力達持續進行新產品開發，11 月螺桿機出貨金額及比重，較 10 月進一步攀升。

力達統計 11 月產品銷售結構中，螺桿出貨比重站穩 5 成，活塞機、螺桿機、渦旋機分別占 32.2%、51.3% 及 13.6%；其中螺桿式空壓機的銷售毛利率最好。

另由力達的統計顯示，至 11 月止，內銷中國大陸市場部分佔全營收 87%，顯示中國企業添購自動化設備需求仍在，力達也同步爭取外銷訂單並積極參展；研發進度部分，整合上游的螺桿主機自製計畫依進度持續增量，且在品質及良率上都通過高標準測試，另也展開無油螺桿機的研發，待未來新工業園區啟動後，能為高階空壓機的生產及銷售創造更大發展空間。

力達第 3 季稅後純益為 2.52 億元，季增 20.2%，年減 5.5%，單季稅後每股純益為 2.52 元。累計力達前 3 季稅後純益為 6.46 億元，年減 6.8%，每股純益為 6.46 元。