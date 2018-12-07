〈台北金融科技開展〉Brett King提Bank 4.0 示警客戶行為改變 不要過度擾民殺死客戶

「FinTech Taipei 2018 台北金融科技展」今 (7) 日隆重登場，金融創新教父 Brett King 特地來台參加國際趨勢研討會，Brett King 表示，未來金融服務將無所不在，但不一定在銀行裡，金融業要思考客戶行為改變，重新審視使用者真正的需求，不要以 KYC（know your customers）為由過度擾民，這樣會 killing your customers(殺死客戶)。

此次活動的國際趨勢研討會，特別邀請到 Bank 4.0 作者、金融創新教父 Brett King 來台，金管會主委顧立雄在國際趨勢研討會上指出，Brett King 為銀行創新者，同時也是亞馬遜暢銷書作家，他在 2012 年提出 Bank 3.0 的概念掀起金融科技的創新變革，定義銀行不再是一個地方，而是一種行為，為傳統的銀行形式帶來前所未有的衝擊。

顧立雄進一步表示，在此潮流下，金管會自 2015 年起至今，陸續推動打造數位化金融環境 3.0、推動電子支付發展、成立金融科技發展基金、推動金融科技創新實驗機制、設置金融科技創新園區、開放設立純網路銀行等措施。

顧立雄說，Mr.King 今年 8 月又推出 Bank 4.0 一書，此次台來，把這些年的觀察再次整理，分析如何重新思考金融服務的本質，讓銀行服務無所不在。

Brett King 表示，Bank 1.0 時代，銀行最早出現在義大利，貿易融資等現金流都要透過銀行取得；從 Bank 2.0 開始，指的是網上銀行的推出，科技開始成就一切現金流，銀行進入電子時代，包括用 ATM 提款機讓銀行客戶可以拿到現金；而 Bank 3.0，強調要掌握手機完成各項銀行業務，銀行才能掌握客戶。

如今沒過幾年，Brett King 提出 Bank 4.0，已經揚棄手機是未來銀行的救贖，他說，客戶消費行為是決定銀行服務的關鍵，全球銀行業正積極運用大數據分析、全通路服務，在搶攻商機。

Brett King 認為，未來金融服務將無所不在，但不一定在銀行裡，銀行業應該思考客戶行為改變，重新審視使用者真正的需求，不要以以 KYC（know your customers）為由，向客戶要求很多文件和規範，這樣過度擾民會 killing your customers(殺死客戶)，銀行業應該從消費者需求面來擬訂銀行該提供什麼樣的服務。