【顧德投顧】盤後分析

◆盤勢分析

斷頭疑雲解除 康友 - KY 火箭發射

康友 - KY 先前因大股東在股票高檔賣股導致股價連跌 14 支停板，影響到原本質押給銀行股票有斷頭疑雲，投資人擔心未來經營權可能換人；據報導說明康友昨（6）日已全部完成還款續約，疑雲解除後，股價開盤直拉漲停鎖死；康友本生以生產銷售點滴為主，今年前三季賺 EPS 9.04，本身在中國安徽、河南、湖北等地是大輸液市占龍頭廠；此外，印尼疫苗廠第四季量產貢獻業績，預期今年可取得四張藥證，一旦疫苗廠試產順利，年底有機會正式量產，開始貢獻業績。

關稅人 VS 習大大

哪來的真心，似乎各有所需

美中貿易戰仍然牽動所有投資人的神經，中國商務部發言人高峰表示，中美兩國元首會晤很成功、已就經貿問題達成重要共識，…. 中方對未來 90 天內達成協議充滿信心；而關稅人川普，也同日發表對於達成協議具有信心，相信習大大 "真心"，似乎對於中國未來將取消對美國車課徵 40% 關稅稅率感到滿意；說真的，工業 4.0 的真髓似乎不在於貨物與關稅議題，而在於如何讓 "製造業在地生產在地需求"，總感覺最後關稅人會發現自己被騙了!

少了水源，哪來的流動性

美期大漲大跌原因在此

昨道瓊工業指數一度狂瀉 785 點，市場擔憂美國聯準會 (FED) 持續縮表影響會導致流動性枯竭，而有相同擔憂的不只出現在美股；日前日本央行也提出配合經濟情勢減緩縮表時程的聲明，這樣美國聯準會還要持續升息嗎?

林開誠 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估