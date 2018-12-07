【華冠投顧】幸運星-昨日多殺多後，今日初步止跌訊號出現！！留意強勢類股又開始「打群架」！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：3037 欣興、8046 南電、2332 友訊、6462 神盾、3545 敦泰

華為公主被捕引發中美貿易戰惡化的恐慌，使道瓊盤中狂殺 785 點，後來市場傳出 Fed 考慮暫緩明年升息，道瓊開始止穩上拉，收盤僅小跌 79 點，拉出數百點的下影線，NASDAQ 還上漲 0.42%！！台股在三天狂殺了 484 點後，今天控盤者趁機反攻！以電子權值股為主角來拉抬大盤指數，如 3008 大立光、4938 和碩、2357 華碩，被動元件兩大龍頭 2327 國巨、2492 華新科非電子股部分則拉抬集團股，如台塑集團 1301 台塑、1303 南亞、6505 台塑化及統一集團 1216 統一、2912 統一超…… 收盤上漲 76 點，投資人仍是驚魂未定，追價意願不足，故成交量僅 962 億元。OTC 今天相對強勢，收盤漲 1.33%，成交量縮 285 億元。上漲檔數 1,223 家，下跌檔數 242 家……

今日老師看到打群架的現象又來了：

一、PCB 打群架：3037 欣興、2368 金像電、8046 南電。

二、5G 打群架：3234 光環、2332 友訊、8011 台通、3596 智易。

三、IC 設計打群架：6462 神盾、3545 敦泰、6451 訊芯 - KY。

四、塑化打群架：1312 國喬、1305 華夏。

至於昨天多殺多的主角－漲價概念股當中，MOSFET 5299 杰力、6435 大中漲幅較大，矽晶圓當中的 5483 中美晶、6182 合晶等有開高走低現象…… 其他強勢股有 3653 健策、2349 錸德、2641 正德、1515 力山、1795 美時等……

PS…… 台股洗好凶…… 洗得越兇…… 真的會漲得越猛嗎？？？？

最後祝大家週末愉快，下週操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。