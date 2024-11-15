外資買超51億元 期現貨操作齊翻多 但提款鴻海及廣達147億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-15 17:08

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外資今天雖買超台股 51 億元，但大幅賣超廣達 31011 張及賣超鴻海 26106 張，計自這兩檔權值股提款 147.82 億元。台股權值股鴻海及廣達今天收盤下跌，鴻海下跌 4.5 元 2.13%，收盤報 207 元，廣達收盤下跌 17.5 元或 5.56%，收盤價報 297 元。

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同時，在匯市方面也出現反轉，11 月 15 日新台幣兌美元匯率以 32.466 元作收、升值 8.0 分，成交金額 11.21 億美元。上午新台幣以 32.560 元開出，盤中最高 32.464 元，最低 32.620 元。

集中市三大法人 11 月 15 日法人動向，外資在連 5 日賣超 1158 億 元之後，今天回頭買超 51.28 億元；投信在連續買超 12 個交易日買超 542 億元後，今天翻空轉賣超 75.35 億元；自營商賣超 61.37 億；三大法人合計賣超 85.45 億元。在期指方面，外資今天也由空轉多，交易口數淨額爲多單 1901 口，未平倉合約口數爲空單 45184 口。

今天集中市場外資買超較多的個股爲，金寶、長榮航、第一金、華航、永豐金、中信金、泰金寶 - DR、群創、新光金、陽明。賣超較多的個股爲，廣達、鴻海、中鋼、仁寶、聯電、緯創、華南金、晟銘電、台新金、奇鋐。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，寶成、聯電、國產、長榮、陽明、貿聯 - KY、鴻準、遠東銀、緯創、友達。賣超較多的個股爲，玉山金、國泰金、富邦金、元大金、光寶科、大成鋼、遠東新、廣達、中信金、統一。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，鴻準、凱基金、群創、金寶、陽明、聯電、長榮航、中信金、遠東新、日電貿；賣超較多的個股爲，鴻海、廣達、神達、勤美、緯創、奇鋐、新光金、兆豐金、菱生、聯上發。