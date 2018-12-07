【華冠投顧】突發利空攪局 內資棄守多頭架構 空手觀望先

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

今日發生突發性利空「加拿大應美國要求逮捕全球最大電信設備廠華為的 CFO，也是華為創辦人之女」，此舉衝擊台股相關供應鏈全倒，亞股也全數嚇趴，大盤直接放量開破多頭防守點 9850 點（昨天盤後影音及分析文同步提醒的重要位置），隨後開低走低 - 232 點，OTC 指數 - 3.28%。

華為事件帶來的利空有兩大衝擊層面，其一是美中貿易戰可能變得更加難解甚至激化，其二是華為乃全球第一大基地台及光通訊設備商，產業鏈包含了 5G、晶片、光通訊、Data Center... 等零組件供應商，營運規模龐大，一旦成為「中興事件」翻版而遭美國禁售制裁，對台廠影響將十分嚴峻，包括權值股《2330 台積電》、《3008 大立光》、《3711 日月光》、《2317 鴻海》、《2454 聯發科》、《2408 南亞科》... 和重要中小型股《3105 穩懋》、《2455 全新》、《3450 聯鈞》、《4979 華星光》、《3234 光環》... 都無一倖免。

過去昇楷提過利空可分兩種：一種是可以預先知道大概結果的利空，一種是突發性利空。預知性的利空比較簡單，原則上利空一旦出來就馬上可以推估最惡劣的情況便歸類為預知性利空，這種利空影響比較短暫，其結果通常也不脫市場事前的幾種預測（例如上週的選舉），能夠立即評估影響範圍的便屬於預知性利空。反之，如果是無法推估其嚴重性的利空就屬於實質利空，像今天「華為事件」牽動美中貿易戰擴大就不排除發展為此種利空，因為後續影響層面會不會擴大？截止的時間點是何時？大概除了反覆不定的川普之外沒人能真正預測，而沒有辦法預測就屬於不確定後果的利空，通常遇到這類利空要小心處理，因為一不小心就會造成連鎖反應引發系統風險。

＜操作策略＞

今天大盤一開盤便失守原訂的多單出場位置，而就算沒破線，面對系統風險疑慮所該作的第一件事也是 "快速應變" 而非執著於先前預期，因為證諸台股過往經驗，若利空發生的當下不當機立斷，一旦確認為實質利空就來不及了，因此昇楷早盤即賣掉持股，先退場觀望，之後若見「利空出盡」或「賣壓趨緩」等跡象，再重新佈局。

＜被動元件族群＞

今日被動元件族群在台股跳水之下跟著重挫，指標股《2327 國巨》、《2492 華新科》於午盤過後跌停鎖死，《3026 禾伸堂》終場也大跌 - 7.2%。

觀察三巨頭下殺過程的成交量其實不算特別大，即便跌停其鎖死張數也不多，回檔位置約在頸線附近，還是處在多頭架構之中，不過如上所述，目前台股遭遇的難題是面臨系統風險的變數，因此再好的個股暫時都只宜出不宜進。

＜矽晶圓族群＞

前幾日提醒 "矽晶圓族群" 當中漲勢較為凌厲的《6488 環球晶》、《5483 中美晶》、《6182 合晶》紛紛漲到今年年初的整理平台區下緣以及季線的雙重反壓，短線需要整理。經過連續幾日修正後，這些個股回到 11 月整理平台上緣及月線支撐區，但不建議逢低承接，理由同樣是必須先考慮系統風險。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。