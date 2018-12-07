升息走到十字路口 聯準會要改變策略了？

投資者們談論的聯準會政策話題已經完全轉變了，從「聯儲堅持漸進式升息」變成了「聯儲會不會暫停升息」。

華爾街日報稱，聯準會官員們正在考慮是否在可能宣布升息的 12 月議息會議之後，向外界釋放出他們將針對 2019 年放緩升息步伐採取 "觀望" 這種新的方式。

報導援引近期的官方聲明和評論稱，聯儲官員們依然在考慮明年是否進一步提高短期利率。隨著過去連續推進升息，現在政策決策者們對於進一步升息、是否還要保持這種升息節奏已經不那麼確定了。他們希望評估美國經濟對於過去數輪升息之後的承受能力。

換句話說，聯準會官員們對於是否暫停升息的決策，將取決於美國經濟的表現，以及未來數周的市場反應。這篇報導把聯準會當前的心態描述為一種「數據依賴策略」。

就目前而言，明年暫停升息的可能性不是沒有。美國股市近日頻頻陷入暴跌。

摩根士丹利首席經濟學家 Chetan Ahya 在近期發布的報告中指出， 根據當時聯準會主席和副主席的公開講話來看，聯準會的口風變了，他們的政策決定要看數據，而美國經濟表現不錯，因此短期內仍會漸進升息。

「聯儲官員們更加強調要看數據，同時透露出在實現中性利率之後政策決定上會有一定靈活性。」Chetan Ahya 這樣寫道。

摩根士丹利首席美國經濟學家 Ellen Zentner 在上周新加坡舉行的第 17 屆摩根士丹利亞太峰會上表示，聯準會將在明年 3 月和 6 月升息之後按下暫停鍵。

也就是說，Ellen Zentner 認為明年聯準會將升息 2 次。這明顯少於他的同行們——華爾街見聞此前提及，高盛、摩根大通堅持認為明年將升息 4 次。

Jan Hatzius 等高盛經濟學家在一份報告中表示，市場部分誇大了鮑威爾的轉變，因為聯準會對經濟增長前景的預期以及對逐步升息的偏好基本上保持不變。

假設聯準會明年真的暫停升息，那將意味著全球主要央行的貨幣政策發生了顯著的分歧——當聯準會暫停升息步伐，其他央行將繼續升息。

此前，美國總統川普頻頻抨擊聯儲的升息政策，多達 8 次。他將美股下跌和通用汽車計劃關廠及裁員都歸咎於聯準會收緊貨幣，認為升息等政策在傷害美國經濟。

並且，川普對自己一手挑選的聯準會主席鮑威爾感到「一點也不高興」。不過正如摩根士丹利首席美國經濟學家 Ellen Zentner 所說的，一旦聯準會主席被參議院確認，總統就無權過問了。唯一能讓聯準會主席下台的辦法，就是他們觸犯了法律。