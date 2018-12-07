重磅新聞滿天飛 美股上下暴衝 連分析師都亂了方寸

美股周四上沖下洗，演出大逆轉，波動幅度將近 3%，市場的擔憂開始擴大，從貿易戰休兵到美國聯準會可能暫停升息，再到明年美國經濟成長放緩，投資人和分析師似乎已經難以預測什麼變數會影響到股市走勢。

Prosper 交易學院執行長 Scott Bauer 表示，目前受到受到整體風險的影響是全面的，在其 30 年的專業交易中，從來未曾有過如此多的消息面熱點，其中任何一個都可以影響市場的多空走勢，更不用說有這麼的利多和利空齊發。

令分析師困擾的是現在市場受新聞消息面影響甚鉅，儘管有預測利率路徑或解釋技術信號的模型，但是周四因華為財務長在加拿大遭到逮捕的新聞一出，市場走勢似乎就不在預測範圍內了。

JonesTrading 的首席市場策略師 Michael O’Rourke 指出，更讓人困擾的是，很多新聞都無法正確解讀。

Rourke，這就是人們不喜歡地緣政治風險的原因，因為你無法預知川普與習近平的會面情況，也無法預知一名中國科技業高層會遭到逮捕，這些對市場的影響，都是非典型有跡可循的事情。

華為財務長可能被引渡到美國而被拘留的消息，引發市場對貿易戰停火生變的憂慮，標普 500 指數受此衝擊，周四盤中一度暴跌 2.9％。

標普 500 指數周四上沖下洗，震盪幅度將近 3%。(來源：Bloomberg)

隨後國際貨幣基金 (IMF) 總裁拉加德接受 CNBC 專訪時表示，對明年全球經濟的預測還不錯，全球經濟增長的擔憂被誇大，未見短期內出現經濟衰退的跡象，儘管美股市場立即在盤中展開反彈，但分析師對美股走勢仍感到諸多不安。

彭博分析指出，目前的市場已經變得相當緊張，以至於行情走勢似乎已經與用來支撐交易員做出投資決策的基本面或技術分析脫節了。

對於 Evercore ISI 投資組合策略負責人 Dennis Debusschere 來說，目前美股波動性太大，重新回到市場的風險仍然很大。