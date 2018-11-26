購物祭、資訊月商機接力登場 全國電11月起拼年底業績行情

全國電 (6281) 揮軍新零售，在雙 11 購物祭繳出年增逾 1 成的銷售佳績之後再接再厲，上週黑色星期五與本週台北資訊月連續出擊，衝刺年底業績行情。全國電今年下半年因景氣趨緩以及選舉干擾，加上百貨公司週年慶紛紛起跑等不利因素，業績看淡，第三季營收 41.71 億元，分別較上季與同期下滑，EPS 0.87 元也是今年低點。



累計前三季營收為 131.18 億元，年增率 1%，稅後盈餘 3.88 億元，年減 1%，EPS 3.91 元。



進入第四季，儘管 10 月營收 10.44 億元，創今年新低，但 11 月一連串促銷活動起跑，包括破盤活動、雙 11 購物祭、黑色星期五以及台北資訊月接力上場，有助業績動能提升。



全國電表示，雙 11 購物祭該公司推出線上線下活動，帶動整體業績成長超過一成，其中，電視、冰箱、洗衣機、空調等生活大家電在實體門市銷售佳，顯示消費者購買這類使用年限長、服務需求高、價格也相對高的生活大家電仍偏好在商譽佳的線下實體通路購買。



上週黑色星期五促銷活動中，該公司也推出上週三 (21 日) 至上週五 (25 日) 於全台 322 家門市及官網線上預約系統同步開賣的活動。而年底最夯的台北資訊月將在週三 (28 日) 登場，全國電副品牌 Digital City 推出 3C 達人到場服務的活動，衝刺年底耶誕節的購物商機。