iPhone XR下週五上市 全國電週五預購起跑 10月業績添暖意

蘋果 iPhone XR 即將在下週五 (26 日) 上市，全國電 (6281) 本週預購搶先起跑，衝刺 10 月業績。該公司公告，週五 (19 日) 至週日 (21 日) 三天於全台 32 家指定門市推出線上預約活動，下週五包括各地 Digital City 在內的 20 餘家門市準時開賣。今年 iPhone 新機意外分兩波開賣，首波 iPhone XS 系列機種已於 9/21 上市，全國電今年首度躋身 iPhone 經銷商之林，同時首間官方授權之 Apple Shop 也在 Digital City 高雄民族店開幕，大搶 iPhone 財。該公司 9 月合併營收有了 iPhone 挹注，來到 12.23 億元，雖仍較 8 月下滑 11.8%，但同比上升 4%，為今年偏淡的下半年景氣增添全新的業績動能。



而被視為今年度的熱銷機種 iPhone XR 預計下週五正式上市，各經銷商摩拳擦掌，迎接業績行情。全國電發出公告指出，該公司將從本週五開始一連三天展開預購活動，並祭出優惠活動吸引買氣。據了解，iPhone XR 的售價從 2.69 萬元到 3.25 萬元不等，較易入手。



全國電指出，旗下 Digital City 高雄民族店內擁有該公司首間 Apple Shop，將於下週五上午 11 點準時開賣 iPhone XR，現場將備現貨供民眾排隊搶購，另外，Digital City 台中公益店、屏東店與台南中華東店三家門市以及全台共 20 餘家門市也將於下週五準時開賣。