微星電競NB在台市佔破5成 將受惠換機潮 進軍WirForce 2018搶商機

全球電競市場高成長，微星 (2377) 在高階電競筆電市佔率持續攀升，台灣市佔更衝破 5 成，等於每賣出兩台電競筆電就有一台是微星 MSI 出品！該公司趁勝追擊，在本屆 WirForce 亞洲電競嘉年華 BYOC 區設置體驗專區，強攻電競玩家口袋。據了解，全球電競遊戲產業在科技發展以及各國政府扶植之下，可望納入正式的運動比賽項目，市場激增，其中，在電競硬體設備市場中，隨著輝達(nVIDIA)RTX 20 系列電競顯卡推出之後，換機潮可望啟動，明年全球硬體市場成長率上探 8-10%，維持高成長態勢。



而近年在電競品牌打出一片天的微星，除了電競顯卡銷售已居領導地位之外，在電競筆電市場因貼近玩家需求，取得領先地位。據悉，今年在美國市場微星高階電競筆電已超越戴爾 (DELL) 旗下的外星人 (Alienware) 居冠，台灣市場更以 55% 的市佔率，完敗對手品牌。



因此，儘管今年下半年全球市場亂流多，包括輝達新晶片延遲推出、美中貿易戰以及英特爾 CPU 缺貨等，但法人看好微星是電競市場成長的主要受惠者，今、明年營運持續攀升。



而微星在週四 (6 日) 展開的亞洲電競盛會 WirForce 2018，也積極參與，於 BYOC(Bring Your Own Computer)第 10 區設置體驗專區，提供其電競筆電、電競桌機、電競螢幕和電競周邊配件，讓玩家親身體驗；另也與現場玩家進行互動遊戲，進一步深化其品牌形象。