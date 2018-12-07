MOSFET量價齊揚 法人估杰力今年每股可賺逾7元

MOSFET 設計業者杰力 (5299) 受惠於需求強勁，11 月營收創下單月歷史新高，法人圈估算，杰力今年全年每股獲利可望達到 7 元到 7.5 元；而因產業前景看好，公司預估供不應求態勢將延續到明年上半，加上業績表現優於預期，今日股價強勢走揚，上漲 7.5 元，以 117 元作收。受惠於市場需求仍強勁，加上取得的晶圓產能增加，另外 MOSFET 報價走揚等眾利多加持，杰力 11 月營收 1.41 億元，年增 33%，再創單月歷史新高；累計杰力前 11 月營收合計 13.36 億元，較去年同期增加 43%；而杰力今年前三季毛利率 33.08%，年增 2.18 個百分點，前三季稅後獲益 1.85 億元，年增 2.22 倍，前三季每股淨利 5.26 元，法人圈估算，杰力今年全年每股獲利可以達到 7 元到 7.5 元。



而杰力公司派對後續營運展望依舊樂觀，更預估，供需失衡態勢可以延續到明年上半年，另外明年上半年報價也還有續漲空間，為此，杰力明年上半年表現有望比今年更好，營運績效持續呈現加溫態勢。