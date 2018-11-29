京城樂觀看高雄房市 明年可銷售金額逾400億元 不排除推商辦產品

京城建設 (2524) 今(29)日下午舉行法說會，京城建設發言人周敬恆表示，此次選舉高雄市長由韓國瑜勝出，由於韓國瑜選前主打經濟牌，市場預期未來將有利高雄房地產行情，對明年高雄房地產持正面看法；而京城建設推案明年可銷售金額逾 400 億元，隨著近期氣氛好轉，以及拚經濟政策，京城內部評估，未來不排除推出商辦產品。京城建設今年共購入 1947.29 坪土地，總金額 7.53 億元，目前土地庫存 10025.59 坪，而京城今年底至明年初將完工四個建案，總銷售金額 213.22 億元；總戶數 811 戶，四建案分別為時尚京城、京城大苑、美術皇居、林德官段 1135 等；至於先前推出至今仍銷售中的建案，包含有京城凱悅、極境、鉅誕、樂活、天峰、京城及圓山大院等，合計明年可銷售建案逾 400 億元。



周敬恆指出，選舉過後，已有企業主來看屋，最快在這一兩周將簽約購入「京城」建案，該建案時價登錄每坪介於 52-66 萬元，屬於豪宅產品，目前可售戶數約有 100 戶。至於時尚京城總戶數約 55 戶，總銷金額 23.13 億元預售已逾五成；京城大苑總銷金額 59.31 億元，總戶數 284 戶，預計今年底完工；美術皇居總戶數 366 戶，總銷金額 100.3 億元，預計明年 2 月完工；林德官段 1135 總戶數 106 戶，總銷金額 3.04 億元，預計今年底完工。



此外，轉投資的水京棧 H2O 飯店，目前假日住房率約八成、平日約六成；今年底有可能會增資；而海生館開發案，未來會以 H2O 去主導。