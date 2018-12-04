〈房產〉房市轉向? 房仲業者選出2018房市交易代表字「轉」

房仲業者台灣房屋對今年房市代表字票選出爐，以「轉」字得票最高，取代了 2017 年「盼」及 2016 年的「苦」，此代表字出線原因，在於市場普遍認為，今年「買賣漸增溫，房市現轉機」。

此外，由該房仲進行今年房市新聞的「有感度」票選，高達 41.1% 網友認為「實價登錄 2.0 交易揭露更即時」最有感。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，從代表字反映房市變化，2016 年「苦」字獲選，反應當時氛圍幾乎是谷底，「買房苦、賣房苦、房仲苦、建商苦」，不過從 2017 年「盼」到今年的「轉」，似乎反映苦日子已經過去，張旭嵐指出，房市正經歷三項轉變，包括了「買家轉念、商圈轉移、產品轉型」。

在「買家轉念」部分，張旭嵐指出，雖然房價持續盤整，但交易量明顯較去年增加，今年大選過後，六都中有五都換新人上任，多項振興經濟計畫，也讓民眾轉換心態，購屋規劃和行動轉向積極，不少建商和企業也都有積極的布局。而 2017 年全台房屋買賣移轉棟數 26.6 萬棟，今年至 10 月底全台已達 23 萬棟，年增 6.2%，推估全年交易量有機會突破 27 萬棟。

在「商圈轉移」部分，張旭嵐認為，因國際觀光人潮衰減，北高都面臨一級商圈沒落的隱憂，尤其以台北最明顯，消費人潮西移，東區空租率增加，而因應景氣和商圈變化，不少店面度小月，短租或分租型態增加，娃娃機店面也成為新潮流，大舉攻佔市區和區域商圈的黃金店面，成為不動產的新現象，凸顯無人經濟對不同產業鏈影響層面擴大。而「產品轉型」，則是因法規限制，過去紅極一時農地退燒，受惠台商回流，今年工業地成了當紅炸子雞，不過工業地不足也讓廠房面臨轉型，走向「工業區立體化」發展。



而台灣房屋智庫票選 2018 年民眾最有感 10 大房市新聞，有超過 4 成民眾認為「實價登錄 2.0 交易揭露更即時」影響最深; 其次包括「娃娃機熱潮，攻占黃金店面」以及「租賃專法上路，包租代管需證照」都是民眾關心的房市議題。

台灣房屋對房市代表字票選係由台灣房屋經紀人員進行第一階段票選，選出 15 個代表字，和 15 項房市重大新聞，再透過網路投票，進行第二階段票選出「2018 年台灣房市十大代表字」，統計時間自 11 月 1 日至 11 月 30 日，回收問卷數達 1519 份。台灣房屋連續 10 年舉辦房市代表字票選，2009 年代表字「活」、2010 年「狂」，2011 年「凍」，2012 年「等」、2013 年「憂」、2014 年「頂」、2015 年「望」、2016 年「苦」、2017 年「盼」，2018 年「轉」。