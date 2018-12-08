〈觀察〉全台房市成交量雖反彈 重返多頭路仍遙遠

依最新統計顯示，累計 1-11 月全台六大都會區房屋買賣移轉棟數為為 19.4 萬棟，年增率 5.2%，就全台移轉數統計至 10 月止，房屋賣移轉棟數為 23 萬棟，估全台移轉數今年應會落在約 28 萬棟水準，就此數據解讀，顯示全台房市成交量能續反彈，但在供給量大增影響下，推升價格力道極有限。

2018 年全台房屋移轉量如站穩 28 萬棟，將是近 3 年新高，地產業者認為，突顯房市已成功築底反轉，但此數據仍為史上第 4 低，也沒有站上業者多空分水嶺的 10 年均量年移轉量 30 萬棟水準，顯示市場交易活絡並沒有快速提升；根據目前最新實價登錄資料，因應自住族群總價考量之下，六都平均成交總價普遍下降，但平均成交單價大致持平。

2017 年全台房屋買賣移轉棟數落在 26.6 萬棟，年增 8.43%，是 2014 年以來首度止跌翻揚的一年，今年初房仲業者原指望買賣移轉棟數有機會在建商讓利、去化餘屋促銷下，呈現雙位數成長，重登 30 萬棟大關，但目前看來已經落空。

即使以今年全台的房屋買賣移轉棟數 28 萬棟計算，年成長幅度約 5.3%，其成長幅度也不及 2017 年，顯示全台房市已走過過去 3 年的急跌格局，但地產相關業者估， 2019 年走勢仍將以「成交量緩升、成交價緩跌」走勢為主，但供給量持續攀升，對市場具殺傷力，明年房市交易恐看不到反彈、回升的機會。

房市買賣移轉數是重要指標之一，在價量關係上，移轉 (成交) 量越高代表市場愈活絡，也就是「量先價行」的意義；今年有年底選舉等干擾房市交易因素，原在業者的預料之中，但下半年美中貿易戰爆發，推升市場對總體經濟衰退的憂慮，進一步引發對消費市場的觀望氣氛甚至緊縮；但相反的，今、明年全台房市供給量節節攀升，才是形成市場賣壓更大且買方觀望的重要原因。