能源盤後─OPEC會議中：減產遇困境 川普推文補槍

本週石油輸出國組織 OPEC 成員國與俄羅斯在維也納週四及週五 (6 日及 7 日) 舉行會議。OPEC 推遲到週五才會決定削減原油的產量，而油價下滑導致投資者遠離風險較高的資產，油價週四 (6 日) 大幅下挫。

布蘭特原油期貨收低 1.35 美元，或 2.19% 至每桶 60.21 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 1.22 美元，或 2.31% 至每桶 51.67 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.21% 至每加侖 1.443 美元。

天然氣收低 0.106 美元，或 2.37% 至每一千立方英尺 4.363 美元。

沙烏地阿拉伯石油部長法利赫 Khalid al-Falih 在離開 OPEC 會議期間表示他「沒有信心」OPEC 及其盟國將達成減少石油產量的協議，使週四價格下跌。

OPEC 代表表示，他們正在考慮減產 100 萬桶 / 日。但一些分析師和投資者表示，這可能不足以控制全球供應過剩。分析師預估，OPEC 及俄羅斯整體需減少 130 萬桶 / 日才能有效的使價格有機會反彈。

週四股市下跌加劇了投資者的擔憂。在加拿大逮捕一位華為財務長，打擊了亞洲、歐洲、和美國的股價。

OPEC 在達成協議前還有許多絆腳石，OPEC 第 3 大生產國伊朗週四表示，在美國解除對該國的制裁之前，伊朗不會參與任何減產措施。該國石油部長 Bijan Zangeneh 表示，油價在每桶 60 美元至 70 美元之間是可以接受的。

EIA 報告

週四美國能源情報署 EIA 發布的一份報告顯示，維也納的利空消息使得上週原油庫存下降了 730 萬桶，結束了連續 10 週的增長。

川普推文

與此同時，美國總統川普表示反對減少原油產量的協議。他提道，「希望 OPEC 能夠按原樣保持石油流動，不受限制。世界不希望看到或需要更高的油價！」。