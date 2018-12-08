〈OPEC減產〉OPEC與其他產油國達成減產協議 油價應聲飆高逾 5%

石油輸出國組織 (OPEC) 其他主要產油國週四 (6 日) 在奧地利維也納接連 2 日召開會議，商討減產事宜，週五 (7 日) 終於傳出好消息，OPEC 和非 OPEC 產油國達成協議，明年 1 月起每日合計將減產 120 萬桶，油價應聲飆高逾 4%。

儘管美國總統川普施壓降低原油價格，伊朗能源部長 Bijan Zangeneh 與伊拉克石油部長 Thamer Ghadhban 受訪時皆表示，OPEC 同意從 1 月開始削減每天 80 萬桶產量，俄羅斯在內的非 OPEC 產油國每日將減產 40 萬桶。，減產將從明年 1 月開始持續 6 個月，並以 10 月為基準。

受此消息激勵，台北時間週六 (8 日) 凌晨 12 點左右，紐約西德州 (WTI) 原油期貨價格大漲 4.29% 至每桶 53.70 美元，布蘭特原油期貨飆高 5.11% 至每桶 63.13 美元。

布蘭特原油期貨價格走勢圖。(圖：investing)

早前 OPEC 與其他產油國談判陷入僵局，因為沙烏地阿拉伯拒絕同意伊朗豁免。

伊朗受到美國制裁已經大幅減少了出口，伊朗能源部長 Bijan Zangeneh 表示：「伊朗過去幾個月並沒有增產，所以控制情勢並不是伊朗的責任。就算減產一桶油，也已踩到伊朗紅線，伊朗應該被排除在這次的任何決定之外。」

然而，週五稍早伊朗在維也納接受了一項協議，但雙方代表們仍對官方聲明的措辭進行談判。

倫敦能源方面 (Energy Aspects) 公司認為正確溝通交易勢在必行，因為市場現在很脆弱。該公司警告稱：「一份有意阻止市場供過於求的混亂聲明，無疑會引發油價的進一步走跌。」

美國總統川普實行伊朗制裁以來，沙國、俄羅斯和阿拉伯等國因應川普要求，自 6 月以來一直提高產量，過去 2 個月以來油價下跌超過 30%，蒸發全年升幅並進入熊市。

消息人士稱，OPEC 可能不會揭露各國減產配額。Rapidan Energy Group 總裁 Bob McNally 表示，OPEC 減產細節會是模糊的，並且可能導致實際減產少於每日 120 萬桶的目標。

McNally 預料川普不會樂見今天的減產協議，但認為川普強烈的回應將取決於原油價格在未來幾天和幾週內是否會強勁上揚。