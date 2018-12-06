33萬名保險業務員工作權三大利多 可不經公司同意賣第二家公司商品

全台超過 33 萬名產、壽險業務大軍的利多來了，金管會今 (6) 日宣布，修改「保險業務員管理則規」做出三項放寬，其中最受矚目的是，保險業、保險代理人公司的業務員，只要取得相關資格，且不用再經過所屬公司同意，就可以登錄於另一家「非經營同類保險業務」的保險公司，並以一家為限，也就是說，保險業務員未來賣保單將更為彈性，可以賣第二家公司的商品，預估最快在明 (2019) 年 2 月底就可實施。

依據現行「保險業務員管理規則」第 14 條規定，雖然保險業務員可以登錄於另一家非經營同類保險業務的公司，但是業務員需要經所屬公司同意，並取得相關資格後才可以到第二家公司登錄；不過此次修法，刪掉「經所屬公司同意」文字，而是回歸「雙方勞務契約」來約定。

舉例來說，雇佣契約者，公司是可以約定業務員若要登錄其他保險公司，公司有同意權或管理權。但是，若是承攬契約的業務員要登錄到其他公司，不需要取得原公司的同意，但需要登錄其他非同類保險業務的公司，以一家為限，且不能違反競業禁止，限制最多只能登錄「一產一壽」或「一壽一產」，若是保經業務員，只能登錄「壽險保經、產險保經」各 1 家。

此外，現行保險業務員第一年依規定要受教育訓練滿 30 小時，第二年到第五年要滿 12 小時，若因為未參加教育訓練、不滿時數或補訓成績仍不合格，就會被撤銷登錄，要滿一年才能重新考業務員證照，但是，此次修法把「滿一年」的限制予以排除，也就是可以馬上重考。

最後，有些保險公司可能會以「有損保險形象」為由，撤銷業務員登錄，或對業務員施以三個月以上、一年以下停止招攬的懲處，但為了求明確，把「其他違反法令規定或有損保險形象」修正為「其他利用其業務員身分從事業務上不當行為」，例如業務員為協助保戶理賠，指導醫生開診斷書，就屬不當行為。