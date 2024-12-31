第二屆永續金融評鑑結果出爐 9銀行、4保險、7證券投信排名前25%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-31 20:22

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金研院、證基會及保發中心配合金管會綠色及轉型金融相關政策規劃，完成第二屆永續金融評鑑，並公布金融三業排名前 25% 的金融機構名單，分別為 9 家銀行共計、 4 家保險公司與 7 家證券投信業者。

觀察第二屆永續金融評鑑結果，排名前 25% 銀行業 9 家分別為元大、中國信託、玉山、台北富邦、兆豐、第一、國泰世華、彰銀、臺企銀等。

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保險業部分，國泰人壽、富邦人壽 2 家壽險公司及國泰世紀產物、富邦產物 2 家產險公司，皆入列前 25%。

證券投信業方面，7 家公司分別為元大證券、永豐金證券、兆豐證券、第一金證券、國泰證券、富邦證券及元大投信。

金管會表示，為帶動金融機構在淨零轉型及永續發展的動能，於今年 1 月發布第二屆永續金融評鑑指標，包括永續發展綜合指標 (25%)、環境支柱 (25%)、社會支柱 (25%) 及公司治理支柱 (25%) 等構面。此次評鑑工作參考國際標準與國內金融業發展趨勢，並根據第一屆評鑑經驗進行調整，引導國內金融機構持續提升在淨零轉型及永續發展的表現。

第二屆納入更多金融機構，包括上市櫃金控的證券子公司、資產規模較高的投信業與上市保險業者，計 34 家銀行、23 家證券商、5 家投信業、8 家壽險業、8 家產險業及 1 家再保險業，合計共 79 家金融機構接受第二屆評鑑。

金管會表示，第二屆評鑑雖有擴大受評範圍，但仍未含括全部的金融機構，又各業別因業務屬性不同，不論在指標題數或內容上均有差異，因此提醒大眾不適宜將各業別互相比較。