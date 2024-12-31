第二屆永續金融評鑑結果出爐 9銀行、4保險、7證券投信排名前25%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-31 20:22
金研院、證基會及保發中心配合金管會綠色及轉型金融相關政策規劃，完成第二屆永續金融評鑑，並公布金融三業排名前 25% 的金融機構名單，分別為 9 家銀行共計、 4 家保險公司與 7 家證券投信業者。
觀察第二屆永續金融評鑑結果，排名前 25% 銀行業 9 家分別為元大、中國信託、玉山、台北富邦、兆豐、第一、國泰世華、彰銀、臺企銀等。
保險業部分，國泰人壽、富邦人壽 2 家壽險公司及國泰世紀產物、富邦產物 2 家產險公司，皆入列前 25%。
證券投信業方面，7 家公司分別為元大證券、永豐金證券、兆豐證券、第一金證券、國泰證券、富邦證券及元大投信。
金管會表示，為帶動金融機構在淨零轉型及永續發展的動能，於今年 1 月發布第二屆永續金融評鑑指標，包括永續發展綜合指標 (25%)、環境支柱 (25%)、社會支柱 (25%) 及公司治理支柱 (25%) 等構面。此次評鑑工作參考國際標準與國內金融業發展趨勢，並根據第一屆評鑑經驗進行調整，引導國內金融機構持續提升在淨零轉型及永續發展的表現。
第二屆納入更多金融機構，包括上市櫃金控的證券子公司、資產規模較高的投信業與上市保險業者，計 34 家銀行、23 家證券商、5 家投信業、8 家壽險業、8 家產險業及 1 家再保險業，合計共 79 家金融機構接受第二屆評鑑。
金管會表示，第二屆評鑑雖有擴大受評範圍，但仍未含括全部的金融機構，又各業別因業務屬性不同，不論在指標題數或內容上均有差異，因此提醒大眾不適宜將各業別互相比較。
金管會強調，未來將持續參考國際 ESG 發展趨勢及國內金融業推動情形，滾動調整永續金融評鑑架構及指標，透過評鑑機制的設計與執行，促使金融機構積極審視 ESG 及氣候相關風險、強化因應能力並培養韌性，進而提升金融機構在淨零轉型及永續發展的力道與影響力，發揮標竿功能，帶動同業或其他產業推動永續議題在各面向的深化應用。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 金管會創新處成立 彭金隆六字期許培養更多「瞭望員」
- 【台股操盤人筆記】2025正向看待，獲利成長仍是最大底氣
- 2025年AI成長新階段：台股獲利將持續成長，科技電子極具爆發力！
- 【台股操盤人筆記】景氣與企業獲利成長均正向看待，勇敢逢低佈局