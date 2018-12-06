台股明年先蹲後跳 全年最低點估Q2看到8500 聚焦三大族群

台新投信今 (6) 日舉行 2019 年投資展望會，預期明年金融市場風浪漸大，經濟成長速度趨緩、主要央行寬鬆政策開始轉向，而美中貿易摩擦方興未艾，面對逆風投資的操作難度提高，台新投信認為，熱錢退燒，股市震盪加大，但是並非轉為負報酬，而是不再呈現多頭齊漲，台股明年將先蹲後跳，第二季是全年的最低點，最低看到 8500 點，緊接著，市場將開始醞釀 2020 年的樂觀展望，聚焦 5G、電動車與人工智慧三大族群。

台新投信副總沈建宏指出，這三年激勵股市上漲的原因主要是資金湧入 ETF 推升權值股，股市評價推高後又拉動中小型股，目前雖然聯準會進入升息循環，資金並沒有從 ETF 撤場跡象，研判資金仍在股市內尋找投資機會。

沈建宏表示，2019 年確實面對經濟成長趨緩、企業獲利下修的考驗，且包含人工智慧、物聯網、5G 等殺手級應用尚未形成氣候，科技業的獲利動能將在 2019 上半年將出現空窗期。

沈建宏表示，根據市場推估，獲利下修的情形可望在上半年落底，台新投信研判，2019 年第一季因為年初過年行情、CES 與 MWC 展等加持，台股可能落在 9400-10400 點區間震盪；而第二季因為企業獲利和經濟成長率下行，加上缺乏殺手級應用帶動業績，還有繳稅月份，預期第二季將是全年的最低點，最低看到 8500 點，不過，緊接著市場將開始醞釀 2020 年的樂觀展望，預期高點會在第四季，上看 10500 點。

而選股策略來說，沈建宏認為，首先，可望啟動高速傳輸新境界的 5G 將在 2019 年完成佈建、2020 年開始商轉，這項高效率傳輸的技術突破，可望拉動相關族群的大躍升，包括無線基地台建設、數據中心、傳輸設備等。

此外，近年來引發議題的電動車與人工智慧族群持續成長中，雖然已然是長期看好的趨勢，但是成為領導市場的主力仍需要時間醞釀。至於傳產則視季節性波段操作。

沈建宏進一步指出，景氣與企業獲利雖謹慎，但對台股無須過度悲觀，根據台新投信綜合評估，2019 年由於科技股缺乏殺手級產品，大盤走勢取決於總經面因素，預計於第二季落底，不過就技術面來看，在十年線應有支撐，接近下半年後，則受到 5G 商轉與選舉年的題材帶動，大盤有機會向上走揚。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，美中貿易戰與美債利率倒掛讓市場擔憂陷入熊市，短線市場等待美中談判的進度與聯準會下周會議結果，大盤有機會打底，但仍需留意風險。

蘇聖峰指出，根據第三季財報，下修展望的企業家數比例增加，主要是成本壓力提高，包括關稅稅率、平均時薪、利率上揚等，不過，近期指標科技股本益比大幅修正已反映這些隱憂；此外，資金正從美股與成長股撤出，當成長股不再是最擁擠的交易時，反而是逆勢佈局美股與科技股的好機會。

蘇聖峰表示，科技創新可以關注三大領域：物聯網、人工智慧、雲端運算。宏觀上，從全球資料量使用、物聯網裝置的預估、人工智慧與雲端產業市值預估等，都有樂觀的成長速度，而相關的個股，如雲端通訊獨角獸 Twilio、支付工具 paypal 等具有創新技術企業的股價相較於大盤也有更亮眼的表現。