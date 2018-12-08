寒舍餐旅啟動集團資源打團體戰

張文赫

為了強化集團競爭力，寒舍 (2739) 餐旅集團新任執行長黃世安上週表示，寒舍的成長策略是「打團體戰」，並啟動跨品牌、跨業態、跨區域與跨世代的全方位資源整合，深化「寒舍」在觀光餐旅市場的品牌形象，並將集團長期在市場累積的優勢極大化，進而加速成長。

打團體戰提高作業效率

黃世安在 9 月 5 日正式出任寒舍餐旅執行長，在此之前他是凱悅國際酒店集團亞太區行銷業務副總裁，在凱悅飯店集團工作資歷長達 27 年，主要工作是在亞太區推廣凱悅國際酒店集團全球的 13 個不同品牌連鎖飯店。上週是他首次正式與媒體見面，並在受訪中表示，加入集團近 3 個月，已初步與各品牌據點交流，將儘快整合旗下 4 家飯店資源，同時將培訓出下一個領導者，其中也說明他到任後為寒舍餐旅擬具的第一階段大戰略與目標，同時，也計畫將透過整合行銷資源，推廣「都市＋度假」組合，帶動各館客源共享流動，也增加顧客對集團的品牌認知度。

黃世安表示，過去這些飯店多是在各自市場領域獨立作戰，若能有效全面跨界整合資源，能減少人力資源浪費，提高作業效率，並能透過交流、學習為集團培養出優質接班梯隊成員，人力優化後集團戰力自然跟著提升。黃世安為寒舍擬具的「資源整合與共享集團作戰計畫」，還包括集團旗下各品牌飯店各自累積的顧客資料庫與大數據。黃世安表示，共享客源資料可擴大集團客源打擊面，並開發到新客源與新市場。他強調，未來寒舍集團業務外出拜訪客戶，「將一次介紹與行銷 4 家飯店」。

來源：《萬寶週刊》 1310 期

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