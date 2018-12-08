雙子星案進第六度招標...別讓拖20年才通車的機捷噩夢重新上演

文／梁任瑋

一條五十一公里的桃園機場捷運，讓民眾苦等二十年，歷經四位總統、十三位閣揆、十一位交通部長，通車期六度延宕，造價從最初 600 億元暴增到 1138 億餘元。

一九九六年十月，交通部決定比照「高鐵模式」，採 BOT 方式興建機場捷運，並組成甄審委員會展開評選作業。九八年五月，長億集團以長生國際開發名義投標，擊敗其他申請人，取得最優議約人資格。

九八年，長生國際開發得標後不久，其母集團長億卻爆發財務危機，長生仗恃優先議約權，一拖四年，因資金、包商不到位，一再延遲興建，且不顧當初投標的承諾，屢屢在與交通部議約時，提出令人錯愕的條件，要求政府協助融資、遊說政府修法，協助其土地開發。

荒謬政府 竟返還 9.7 億保證金

當年曾參與競標的廠商指出，在二○○○年之後，可明顯看出長生不具有投標的誠意及履約能力，政府耗時與長生進行議約，卻徒勞無功，整整延宕五年之久；到○二年底，長生資格失效，機場捷運的興建才回到「自由身」。

白白蹉跎五年大好光陰，政府不僅沒賺到「不必出錢的公共建設」、沒得到「廠商承諾的優渥回饋」，還賠上公信力和台灣的國際競爭力。鬧劇卻還沒終了，噩夢還在後頭。

○二年十二月三十一日，雙方終止議約後，長生不服交通部沒收履約保證金十億元，而提起仲裁， 仲裁結果竟是：交通部無違約責任，但應返還九七．八％的履約保證金，約九．七億餘元。

仲裁判斷出爐後，交通部法規會力主應另向法院提起撤銷仲裁判斷的訴訟，但交通部卻迅速退還九．七億餘元履約保證金給長生。

監察院於一五年二月針對本案通過彈劾。監委調查報告指出：「交通部不應該接受如此荒謬的仲裁判斷結果，並應保全債權，就國家受到的巨額損失向長生公司求償；但是高鐵局竟然不向長生公司提出任何救濟及求償，還迅速給付已經沒收的履約保證金，而長生公司早已解散，國家及全民的損失可謂求償無門。」

別再迷信國際標、價格標了

○三年六月，民進黨政府改弦易轍，放棄 BOT 方式，改為政府自建，並在○五年六月公告招標機電系統，遴選機電統包商，但又是另一場夢魘的開始。

機場捷運工程分為土木標和機電標，擔任機捷總顧問的中興工程顧問曾建議，在機電標部分採最有利標，由於眾多立委關切，立法院遂在○五年五月三十一日決議，以「節省公帑、杜絕綁標」為由，採最低標辦理。

○五年十二月，核心機電統包工程由日商丸紅、川崎與日立以 254.9 億元的最低價聯合承攬，並在隔年主持動土典禮；但換了丸紅之後，工程進度依舊一再落後。

事後大家才發現，國際標不是萬靈丹，大型工程與開發案以「價格」決勝負，果然很容易出事。機場捷運改為政府自建後，工期不斷延宕，問題全出在機電系統標案。

若不是財務實力不佳的長生、空具國際資格卻無能力的丸紅，台灣社會早在二十年前就該享有機場捷運的便捷了。慘痛的殷鑑不遠，如今長生早已倒閉，丸紅也付出慘痛代價，期許第六度招標的雙子星案，要更慎重選擇申請人，莫讓機捷事件重演。



來源：《今周刊》 1146 期

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