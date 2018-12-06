人民幣中間價報6.8599 調貶123點

新浪財經訊 12 月 6 日，美元指數跌破 97 關口，人民幣中間價報 6.8599，調貶 123 點，上一交易日中間價報 6.8476，在岸人民幣上一交易日收報 6.8662。

美聯儲褐皮書：通脹溫和上升薪資增長加快

美聯儲周四（12 月 6 日）凌晨公佈的褐皮書顯示，關稅推動的物價上漲已擴散到美國經濟中更為廣泛的領域，不過總體而言，美國多數地區的通脹升幅溫和。

褐皮書還指出，經濟看似以溫和至適度的步伐增長。許多行業的勞動力市場供應都收緊，薪資增長 “趨向於溫和至適度步伐的高端”。

外界普遍預計美聯儲將在 12 月 18-19 日政策會議結束後加息。政策制定者曾表示，如果不進一步提高借貸成本，美國強勁的經濟可能引發更高的通脹。

美債收益率倒掛美聯儲放緩加息是大概率事件

美債收益率倒掛是美聯儲加息導致的。美聯儲加息是提高聯邦基金利率，這是銀行間的隔夜利率，對短期限國債收益率有很強的直接影響，而對長期限國債收益率的直接影響不大。這可以說是美聯儲貨幣政策框架的一個弱點，對聯邦基金利率以及其他相關利率的精準控制，不能充分地傳導，及時、準確地反映為市場流動性的收緊或放鬆。在快速加息週期，短期限國債收益率上升快，而長期限國債收益率上升慢、波動大。

目前美聯儲面臨的形勢是，繼續快速加息會使股市承受壓力。雖然美聯儲聲稱其政策最重要的考慮是就業和通脹，但其實金融市場也對其政策具有非常重大的影響。2007 年次貸危機的經驗說明，在國債收益率倒掛之後繼續快速加息，最終會使資產泡沫快速破滅。有鑑於此，美聯儲放緩加息節奏將是大概率事件。

人民幣拉漲逾千點的動力

此次人民幣匯率走強的同時，美元指數雖再度跌落 97 關口但僅貶值 0.23%，即 6 個月之後人民幣再次呈現 “相對強勢”。該如何看待近日人民幣匯率的相對強勢？招商證券宏觀研究首席分析師謝亞軒認為，外資在我國資本市場的流入、流出很可能仍是主導因素，這與資本市場逐步開放條件下我國外匯供求形勢所出現的新變化密不可分。

“市場對美聯儲官員近期講話解讀'偏鴿'，而日前國際經貿關係緩和，全球避險情緒有所回落，在一定程度上也緩解了外資對我國經濟增速下行的擔憂，這可能促使外資階段性增配人民幣資產，進而可能影響到資本流動與匯率走勢。” 謝亞軒表示。

投資空頭回補人民幣資產

從國內形勢來看，最近央行連續 29 個交易日暫停短期流動性投放，中美利差在低位呈現企穩態勢，有助於人民幣匯率趨穩。此外，有關部門早前採取的系列對沖外匯市場順週期性行為的舉措，比如恢復對遠期購匯徵收 20% 的外匯風險準備、重啟逆週期因子等也對穩定人民幣匯率發揮了重要作用。特別是在香港發行 200 億元離岸央票，回收了人民幣在離岸市場上的流動性，從而提高了離岸拆借利率成本，打擊了人民幣做空勢力。

全球避險情緒回落一定程度上緩解了外資對我國經濟下行的擔憂。大量出於避險需求做空人民幣的投資者紛紛回補，削減人民幣空頭頭寸。