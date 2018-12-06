紐約匯市—美元窄區交易；加元貶至6個月低點

週三 (5 日) 交易，投資者評估川普對中國貿易最新評論後，多數貨幣吐回前一日部分漲幅。加拿大央行更新政策後，加元兌美元走貶至 6 個月低點。

雖然加拿大央行一如預期維持基準利率不變 (隔夜利率為 1.75%)，但該央行預計第四季經濟動能流失，以及油價走疲，讓加元迅速走貶。

加拿大央行表示，在貿易緊張的背景下，夏季企業投資下降，對今年最後三個月前景產生衝擊。

美元兌加元自前一日的 1.3266 加元上升至 1.3381 加元，稍早一度觸及 6 個月高點 1.3400 加元。

澳洲第三季經濟成長年率僅 2.8%，低於 FactSet 共識預期的 3.4%，澳元大幅走貶。澳元兌美元下跌 1% 至 0.7267 美元。

ICE 美元指數朝正面領域推進，但僅在窄區間移動，上升 0.1% 至 97.052。

BMO 資本市場歐洲貨幣策略主管 Stephen Gallo 表示，「昨天美股大跌，不只嚇壞股市投資者，就連外匯市場也像被揍了一拳。週二股市大跌，以及債券殖利率的走勢，大部分不是因為方向問題，而是時機問題，是在鮑爾和中國因素注入市場緩解劑後，突然且快速出現的。」

繼週二道指大降 800 點後，週三因對老布希總統逝世表示哀悼，美股和債市休市。美國經濟數據也延後至週四發布。

中美貿易關係仍是市場焦點，因為川普週二又在推特上發表看法，引起一些動盪。



川普稱，美國將與中國有真正的協議，或者惃本無法達成協議，那麼美國就會對中國啟動高額關稅。

歐洲貨幣方面，英鎊和歐元都自週二的疲弱水準反彈。

英鎊兌美元上漲 0.1% 至 1.2738 美元，自前一日觸及的 1 年半點反彈上升。市場靜候脫歐協議新發展。

歐元兌美元自前一日的 1.1344 美元小升至 1.347 美元。