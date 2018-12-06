

◆盤勢分析

1. 週三亞股受美股週二重挫影響全面下挫，週三美股休市一天，歐洲股市則持續下跌中，短線全球市場風險仍大。

2. 由於美、中一個共識各自表述，使得週二美股重挫，週三亞股開盤全面下跌，台股沒有置身事外，週三呈現開低走低，各類股均呈現下跌，僅有百貨、油電呈現小漲，終場指數下跌 166.80 點，以 9916.74 做收，成交金額萎縮至 1137.09 億元。

3. 觀察台股技術面，10 月下旬見 9400 低點後緩步回升，近期遇 60 日均線反壓呈現拉回，宜觀察 20 日均線 9850 附近支撐力道，11 月中、下旬型態支撐區亦在 9850 附近，操作上宜將 9850 附近視為台股多頭格局延續與否的重要關鍵點位。由於 10、20 日均線持續走揚，再加上週三台股回檔過程中，低檔略見承接買盤，K 線亦留下影線，預料台股 9850 附近將有實質支撐，操作上宜採逢回留意買點策略因應。觀察台股籌碼面，外資 - 91.71 億元、投信 - 13.24 億元、自營商 - 12.68 億元，三大法人合計賣超 117.63 億元。

4. 觀察台股盤面結構，電子 - 2.39%、金融 - 0.96%、非金電 - 0.80%、櫃檯市場 - 1.52%，跌勢主要集中於近期漲幅較大的電子股，惟電子股趨勢仍是偏多，近兩個交易日拉回，無礙於 IC 設計、PCB、設備、工業電腦、網通維持強勢格局，拉回過程中或可持續留意；金融股近期表現欠佳，在九合一大選過後持續盤跌中，權值金融股普遍沒有表現，僅中、小金融股相對抗跌；非金電本波段上漲力道亦不及電子股，近期呈現個別族群表現，觀光、百貨、塑膠二線較值得留意。

5. 在櫃檯市場部份，10 月下旬以來持續扮演反彈要角，領先集中市場突破 60 日均線反壓，週三漲多後稍有拉回，佔權值重要個股且維持強勢者，8436 大江、8299 群聯、5903 全家、6147 頎邦，將成為觀察重心。

6. 在電子股部份，週三佔大盤成交比重仍達 64.99%，櫃檯市場相對整體電子股抗跌，故仍以中、小型個別族群電子股較有表現，IC 設計、PCB、設備、工業電腦、網通在拉回過程中維持強勢格局，持續是盤面焦點。IC 設計指標股 8016 矽創、8081 致新，操作上留意 2454 聯發科、3034 聯詠、2379 瑞昱、2458 義隆電；PCB 指標股 8046 南電、3037 欣興、4909 新復興，操作上留意強勢股拉回者，例如 2368 金像電、6552 易華電、6213 聯茂；設備指標股 6438 迅得，操作上留意 2464 盟立、3030 德律、6196 帆宣；工業電腦聚焦於 2395 研華、8114 振樺電；網通指標股 3450 聯鈞、3380 明泰、3596 智易，操作上留意 2345 智邦、6285? 碁、5388 中磊。

7. 報載 3008 大立光、2474 可成 11 月營收大幅衰退，蘋果相關廠商營收 11 月普遍呈現下滑，高階手機出貨明顯減緩，預料 12 月營收恐怕也不樂觀，相關個股近期表現欠佳，操作上暫採觀望，勿貿然搶短。

8.8081 致新發佈重訊公開收購 3438 類比科，以每股 23 收購，溢價幅度高達 36%，8081 致新表示將透過資源整合擴大市佔，將挹注明年業績成長。

9. 在金融股部份，九合一選舉後持續是盤面最弱勢的區塊，權值金融股普遍仍是弱勢，整理時間恐將拉長，僅有中、小金融股表現相對抗跌，例如 2823 中壽、2834 台企銀、2836 高雄銀稍有表現。至於非金電，本次上漲強度不如電子股，僅有個別族群表現，觀光、百貨、塑膠二線較值得留意。觀光指標股 2704 國賓、2702 華園，操作上留意 2731 雄獅、5706? 凰；百貨股指標 5903 全家、2915 潤泰全，操作上留意 2912 統一超；塑膠二線指標股 1310 台苯、1308 亞聚，操作上留意 1305 華夏、1312 國喬。

