台股盤中－華為震撼+大摩示警手機 大立光跌停供應鏈全倒 大盤重挫200點

外媒報導華為財務長在溫哥華遭到逮捕，被視為貿易戰再添變數，美股盤後電子盤重挫超過 300 點，加上外資大摩示警智慧型手機產業，台股手機供應鏈全倒，尤其以大立光進逼跌停領跌，大盤盤中放量大跌超過 200 點，月線、9800 點兩關卡再度摔破，一度回測 9700 點。

華為財務長孟晚舟被捕案，法人分析，倘若罪名成立，預料華為日後將受到美國政府晶片禁售制裁，受到此利空衝擊，聯亞、大立光都重挫跌停，穩懋、華新科重挫超過 9%，嘉聯益、聯鈞也都大跌超過 5%，華為相關共應鏈股價表現疲弱。

而且跌勢也在各產業蔓延，像大立光重挫拖累光學股，玉晶光大跌超過 8%，揚明光也跌逾 6%；華新科也影響被動元件股急挫，國巨大跌超過 8%，智寶、禾伸堂、信昌電都跌超過 7%。

此外，外資大摩對智慧型手機產業示警，iPhone XR 拉貨減弱，多檔蘋概股單月營收都出現大衰退，除了大立光被多重利空夾擊跌停以外，可成單月營收月減 25.1%、年減 13.3%，一度也亮燈跌停；GIS-KY 單月營收月減 12.1%，但較去年同期成長 5.6%，股價還是跌破百元，跌幅最深超過 8%，其餘蘋概股包括：華通、旺宏、晶電、美律、景碩全都疲弱。

整體來說，G20 的貿易戰暫時休兵的利多才開心 2 天，就傳出華為 CFO 無預警遭逮捕，市場多將此視為貿易戰不確定恐將再起，加上大摩示警不論是蘋果 iPhone 或是大陸智慧機市場都將出現雙位數衰退，台股手機相關共應鏈龐大，衝擊很大，因此今天跌勢沉重，目前台股日 KD 技術指標交叉開口向下，指數跌破月線支撐，短期台股將在低檔震盪整理。