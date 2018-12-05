【亞洲投顧】大盤如預期回測，之後呢？

◆盤勢分析

今天大盤量縮下跌，之前規劃多方目標是 10127 點，達陣之後請大家不要追價，而且要獲利放口袋，等待量縮回測，今天是不是全部符合規劃了呢？現在觀察短線支撐 9888 點，沒有跌破的話，還是有機會挑戰 10428 點。這次大盤千點下跌和 600 點反彈，只要按照訊號操作就是有大獲利，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，偏空操作，親帶會員實際對帳單，波段空單累積大賺 + 268 萬；然後反彈行情，親帶會員大賺將近 + 100 萬，12/3 又出現 + 50 萬的獲利。

龍哥推薦的主力股紛紛創高，大家到底有沒有獲利呢？族群可留意，網通，被動元件，整流二極體，PCB。主力股，2458 義隆電，8016 矽創，3189 景碩，8046 南電，8069 元太，2345 智邦，3596 智易，5388 中磊，2368 金像電，3037 欣興，2492 華新科，6173 信昌電，2481 強茂，5425 台半。龍哥上周提醒大家，盤整之後，按照經驗會有 "大" 行情，沒有獲利的朋友，後面的行情不要再錯過了，跟上龍哥的腳步，一起佈局一起迎接行情。

這陣子主力雷達的主力股還是很強勢，例如，7/31 主力雷達就選出 4953 緯軟；8/3 就選出 2379 瑞昱和 3227 原相；8/6 就選出 2027 大成鋼；1477 聚陽，早在 8/10 雷達就選出來了；8/14 主力雷達選出 6121 新普，幾乎是起漲點！看看龍哥推薦的 6278 台表科，8046 南電，3037 欣興，5371 中光電，2458 義隆都有創高。

今天外資期貨多單增加 87 口，自營商期貨多單減少 765 口，外資選擇權中性佈局，自營商選擇權偏空佈局，今天大盤拉回，法人籌碼偏向中性，隨時會獲得支撐。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9777 開始偏多操作，跌破 9755 點出場；空方操作者帶量跌破 9755 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

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