[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄12/05 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2022 聚亨 12/05 上市增資 11/29-12/03 9500 6.05 6.05 台新 05 12/04 39070 6671 三能-KY 12/05 第一上市 11/29-12/03 2126 41.48 41.48 兆豐 01 12/04 56883 6668 中揚光 12/06 初上市 11/30-12/04 2080 58.00 58.00 元大 01 12/05 143468 4953 緯軟 12/06 上櫃增資 11/30-12/04 1020 46.00 46.00 凱基 01 12/05 163026 1909 榮成 12/06 上市增資 11/30-12/04 3060 16.20 16.20 第一金 01 12/05 35621 1526 日馳 12/06 上市增資 11/30-12/04 850 13.85 13.85 日盛 01 12/05 196758 1316 上曜 12/07 上市增資 12/03-12/05 4450 12.00 12.00 元富 01 12/06 10392 2342 茂矽 12/10 上市增資 12/04-12/06 3570 20.50 20.50 元大 02 12/07 37497 1101B 台泥乙特 12/10 上市增資 12/04-12/06 17000 50.00 50.00 元大 01 12/07 2127 2070 精湛 12/11 初上櫃 12/05-12/07 865 31.87 31.87 永豐金 01 12/10 6670 復盛應用 12/12 初上市 12/06-12/10 3748 120.00 120.00 富邦 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。