〈迎接資金返鄉商機〉銀行企金、消金雙管齊下 要把客戶攬牢牢

政府正研議擬定海外資金匯回管理運用專法，搶在相關辦法拍板前，銀行已開始透過「優惠融資專案」與「強化理財團隊」以雙管齊下的方式，提前布局搶食資金回流商機。

台版肥咖條款「共同申報準則」（CRS）明 (2019) 年即將上路，加上美中貿易戰局勢撲朔迷離，讓台商蠢蠢欲動，打算回台「避難」，政府為吸引資金回流投資 5+2 產業，正擬定「海外資金匯回管理運用及課稅條例」，財金官員日前更透露，相關方案預計最快 3 個月內出爐。

為迎接資金回流潮，公股行庫的企金與消金部門全面動起來，先後針對台商量身打造融資優惠專案，並派出財管明星理專應戰，希望能在台商回流潮中先馳得點。

一銀近日先後針對台商資金回流推出「引水藏富」理財支援團隊與「歡迎台商回台投資行動方案」以專案模式為這群資金雄厚的台商量身打造理財與融資專案，藉由消金、企金全方位服務牢牢鎖住客戶。

一銀表示，「引水藏富」團隊成立於 2008 年，主要任務除了替高資產客戶量身打造提供財富管理、信託、保險等金融投資商品，同時不定期舉辦品酒或珠寶鑑賞等活動，從客戶生活圈的方式拉近彼此距離。

此外，一銀也針對台商回台投資推出「歡迎台商回台投資行動方案」，提供工業區優惠融資專案，協助台商回台購地設廠。

一銀表示，只要是有意將產能移回國內工業區、產業園區或政府核可工業用地等之廠商，皆可申請長期低利優惠貸款，融資期限最長 20 年、成數最高八成。

兆豐銀則針對企業在國內工業區或產業園區購置土地與興建廠所需資金中小型企業成立專案小組，提供企業在國內工業區或產業園區購置土地與興建廠所需資金，貸款範圍從購地、興建廠房一路延伸到生產所需的中長期貸款資金。

根據兆豐銀規劃，該專案提供廠商貸款期限最長可達 20 年，另外還享有 3 年寬限期，透過較優惠的貸款成數與利率條件，向有意鮭魚返鄉的台商招手。