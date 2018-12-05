【華冠投顧】幸運星-台股真如幸運星預言……軋完短空……殺多盤來了！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：2344 華邦電、2408 南亞科、2375 智寶、3317 尼克森、2337 旺宏

週一週二老師都通知會員及粉絲勿追追追！！當心槌槌槌！！9400 到 10148 點的反彈投機行情，請記得先賺再說！！昨日老師也在文章中技術分析：（一）季線下壓壓力甚大。（二）10/11 的跳空爆量下殺缺口雙重壓力將會使大盤拉回…… 而拉回必定伴隨著利空…… 今天利空果然來粹練了！！（中美貿易戰樂觀情緒趨緩，美債長期殖利率小於短期殖利率，出現「倒掛現象」），道瓊大跌 799 點，費半大跌近 5%。台股果然先軋短空、再無情的趁利空來殺多！台股跳空跌破萬點，2330 台積電大跌 8 元。DRAM 價格下跌，2408 南亞科、2344 華邦電、2337 旺宏也大跌，電子權值股軟綿綿大盤大跌 166 點，成交量 1,137 億元。OTC 也大幅拉回，收盤數下跌 1.52%，成交量為 326 億元。上漲 352 家，下跌 1,129 家……

今日強勢股集中在各族群的補漲股：如 MOSFET 補漲股 3317 尼克森、8261 富鼎，被動元件補漲股 2375 智寶，矽晶圓 3016 嘉晶。5G 補漲股 4909 新復興、3234 光環。裕隆集團 2201 裕隆、1417 嘉裕，其他 3511 矽瑪、6141 柏承……

弱勢股如 6462 神盾跌停，3443 創意、3661 世芯 - KY、5347 世界、3141 晶宏、3105 穩懋、3264 欣銓、4919 新唐走弱，3563 牧德與 4943 康控 - KY 利多出盡跳空下跌，紡織 1476 儒鴻跌停板…..

最後祝大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。