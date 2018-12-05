【永誠投顧】關鍵K團隊 (盤勢 心得分享)

台股今日受美股重挫影響，大盤跌破萬點，開盤 9971 點，也是今日的最高點，盤中賣壓出籠，最低一度跌到 9895 點，收盤在 9916 點，成交量 1137 億元。

盤面 (類、個股) 架構:

今日台股走弱表現，只有 <5G 概念股>、< 被動元件 >、< 電動車 >、< PCB 印刷電路板 > 及中小型個股零星表現不錯。

<5G 概念股>、<被動元件>依舊是市場關注的，因先前的中美貿易戰，市場擔心 5G 發展受阻，但在中美貿易戰暫緩下，<網通股>表現優異，卓越 (2496) 漲停、盛達 (3027) 漲幅 5.06%，光聖 (6442)、仲琦(2419) 漲幅 4% 以上，兆赫 (2485)、建漢(3062) 漲幅 2.5% 左右。

<被動元件>智寶 (2375) 漲 3.3%、凱美 (5317) 漲 1.05%，興勤 (2428)、立敦(6175)、蜜望實(8043) 皆有 0.5 以上的漲幅。

物聯網、車用、家電等相關應用帶動 <MOSFET>，尼克森 (3317) 漲幅最大 7.3%、富鼎 (8261) 漲 2.59%，雖然杰力 (5299) 跌 4.33%、大中 (6435) 小跌 1.21%，但國內 MOSFET 近年有許多訂單，產品供不應求，市場持續看好。

5G、AI、車用三大科技升溫，<PCB 印刷電路板>受市場關注，新復興 (4909) 漲幅 8.87%、柏承 (6141) 漲幅 5.00%、金像電 (2368) 漲 4.17%、晟鈦 (3229) 漲 3.37%，欣興 (3037)、南電(8046) 皆漲 1% 以上。

<電動車>方面，統振 (6170) 漲停、長園科 (8038) 漲幅 5.88%、裕隆 (2201) 漲幅 5.00%、精星 (8183) 漲 4.11%，西勝 (3625) 昨日公告 11 月營收續創單月歷史新高紀錄，漲幅 4.37%。

<生技股>方面，羅麗芬 - KY(6666)漲幅 5.11%，麗豐 - KY(4137)、懷特 (4108) 皆漲 2.3% 左右。

總結:

在美國總統川普週二示警，如果中美無法解決分歧，將會對中國恢復徵收關稅，使市場對於中美貿易戰再度感到不安，中美貿易戰依舊是未來需注意的動向。

台股方面可以多注意集團龍頭股、中小型漲價概念股等。

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。