【華冠投顧】多頭(內資)沒棄守 利空騷擾不會久 《短線關鍵》在哪裡? 解讀《殖利率倒掛》

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨天盤後影音提到「期現貨數據透露明天台股會繼續拉回，多頭重點在於 "守住大盤週一向上缺口"，操作上 "疾風知勁草、拉回吃到飽"」。

受到川普警告恢復關稅、Fed 言論偏向鷹派、殖利率曲線出現倒掛... 等多重利空衝擊，昨夜美股重挫並帶動亞股全面跟跌，台股亦不能免，今日大盤 - 166 點失守 12/03 向上缺口 9957～9979，OTC 指數 - 1.52% 跌破五日線。

今日大盤雖然跌破極短線支撐，但在強烈利空氛圍下卻出現大盤委賣張數驟減、現貨成交量萎縮之現象，兩個數據說明利空所帶出來的賣壓不管是 "掛賣" 還是 "追賣" 都不算太大，一旦明日成交量續降就很容易因賣壓大減而反彈。此外，今日主流族群（矽晶圓、被動元件、MOSFET…）走勢仍穩健，環顧中小型股當中僅看到極少數明確轉空，暗示多頭控盤者（內資）沒棄守，利空衝擊不會久。

不可諱言的是，今日盤面各項數據不算太差但畢竟已經填補了多方缺口，因此盤勢可能需要拉長整理時間以便消化利空，不過這倒也不壞，因為週一 (12/3) 提過大盤或 OTC 指數再往上都會遇到較大阻力，一腳跨過去的機會本來就不高(也不是好事)，藉由外部利空反有利賣壓去化、籌碼沉澱，操作只要把握「賣出漲多正乖離偏大的個股，佈局在利空淬煉下轉強個股」之原則即可。

＜再來鎖定個股＞

週一提醒台股反彈過程已有不少類股拉出不小漲幅，但仍有部分族群尚未充分表現，也有部分個股尚未跟著其所屬族群展開漲勢，清點盤面上短線正乖離還不算大且有機會展開補漲行情的個股，可多加留意網通（含 5G、砷化鎵）及印刷電路板（PCB）族群。

這兩個族群之後在台股連跌二日的背景下，的確有不少個股走出逆勢走法，像是 PCB 族群當中，今日便有《3037 欣興》、《8046 南電》... 創波段收盤新高，網通族群中亦有《3234 光環》、《2485 兆赫》、《2419 仲琦》... 創波段新高，而兼具 PCB 及網通概念的《4909 新復興》更是 + 8.87% 創將近一年以來新高。

＜被動元件族群＞

昨日被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》同創波段新高，今日受大盤拖累回檔測試五日線量縮有守，二線股當中也有《6175 立敦》、《5317 凱美》、《8043 蜜望實》、《6155 鈞寶》... 等逆勢上漲，整個族群走勢依然穩健，從週線角度來看亦仍有期待空間，持續看多不變。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。