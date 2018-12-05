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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧12月05日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24077      5027   478.95  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15211      4973   305.87  
00733  富邦臺灣中小         19796      8466   233.83  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
0058   富邦發達              7414      4196   176.69  
00735  國泰臺韓科技          9321      6789   137.30  
0051   元大中型100          10700      9500   112.63  
00667  元大韓國              2110      1929   109.38  
00728  第一金工業30         11957     11423   104.67  
00681R 元大美債20反1         5959      6094    97.78  
00702  國泰標普低波高息     10247     11188    91.59  
0054   元大台商50            9914     11124    89.12  
00729R 第一金工業30反1       2873      4098    70.11  
00707R 元大S&P日圓反1        3400      4855    70.03  
0055   元大MSCI金融         28756     42154    68.22  
00714  群益道瓊美國地產      3535      5567    63.50  
0053   元大電子              4114      6488    63.41  
00634R 富邦上証反1          24619     45756    53.80  
00691R 兆豐藍籌30反1         3047      6106    49.90  
00752  中信中國50            6095     12716    47.93  
0061   元大寶滬深          184550    410116    45.00  
00632R 元大台灣50反1      1960076   4716149    41.56  
00648R 元大S&P500反1        51210    124188    41.24  
006207 FH滬深               51471    134392    38.30  
008201 BP上證50              1018      2749    37.03  
00713  元大台灣高息低波     34446    101012    34.10  
0052   富邦科技              3513     11500    30.55
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