【豐銀投顧】長線要習慣 短線不悲觀

◆盤勢分析

G20 美中首腦才剛結束，所謂的 90 天原來是從 12/1 算起。周一、二盤勢還算令人放心。但動能太大本來就不能追高了，今天不就馬上開下來了？今年算是波動率較高的一年。再搭著強美元和升息，新興市場大多表現不佳。其實看起來緩和的貿易談判，根本上還是對立很嚴重，也不可能短線結束。目前貿易談判由萊特西澤主導，這位出身自雷根政府時期的談判代表，最近才迫使加拿大、墨西哥最後簽下數量限制與匯率條件更嚴苛的條件，這也是市場為何反應那麼大的主要原因。其實不只中國，明年初美國也要展開對日本及歐盟的貿易談判，在他的主導下，恐怕未來全球貿易戰只會越演越烈了。

美股的大跌很多人說是利率倒掛的關係，但筆者要告訴大家，其實真正比較準確的是要看三個月和十年期公債的利率差是否倒掛比較有參考價值。但昨天的消息傳出來的都是三年、五年、十年和 2 年期利率之差來比較，所以要說經濟已經衰退，我覺得還言之過早，因此我們也不必太過悲觀。中美貿易大戰雖然還不會那麼快結束，不過近來有傳言中國股市、人民幣或許可以投資了。關於這點筆者認為短線或許可以。人民幣轉強既有利美國出口，亦減少中國出口，也就是說對改善中美貿易逆差數字有很大幫助。那麼陸股、人民幣、甚至陸股的危機差不多要短暫解除了，投資人倒是可以留心。

雖然今天大盤又大跌讓人信心全失。但今年 10/26 台股最低 9400，也是外資今年累計賣超台股最大的時候。台股這一陣子也上漲了 6-7%，可是外資買超總計卻只有兩百億左右。顯見台股對外資而言還是需要戒慎恐懼的市場。但就中期周線而言，盤勢的力道依然保持向上的，並不因日線擺盪而有修正。也就是說短線上的震盪雖然在所難免，但是在農曆年前的行情倒是還能維持。許多的個股也都還很有機會持續反彈甚至翻多，投資人不必太過悲觀。祝大家操作順利！

豐銀投顧 李世新 分析師