【華冠投顧】9979收破! 多方好日子過了?

#盤勢分析

昨天川普又改口加上美債殖利率倒鉤利空大跌，今天開盤隨即反應直接跌破我提醒過的 9979 低點，造成短線前兩天大量套牢的狀況，而週一起就有提醒，大盤來到季線反壓，OTC 來到九月盤整低點 131 反壓，這邊短多要記得見好就收，而 9979 的跌破象徵的是短線反彈結構被破壞，要直接大跌的機會看起來是還沒有，只是要留意的是，短線再度進入震盪機會大，這邊就要留意中小型類股代表

類股方面今天主跌權值股與ㄧ些反彈過多的標的，2330 台積電大跌 3% 再度收破線，2317 鴻海持續無法站穩月線今天再度收破月線，3008 大立光也跳空跌 3.7%，整體電子指數大跌 2.37%，相較金融與非金電的跌幅大很多。而漲多股的部份，漲價題材的 MOSFET 5299 杰力出量收常上影線，雖然跌幅僅有 4% 但波動是接近 10% 的，而矽晶圓的部份除了 3016 嘉晶還有 3% 的漲幅，其他都是跌 3~4%，這邊要提醒的是接下來這些短線漲多的標的是否有做頭風險。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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