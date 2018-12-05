台股盤後—美股拖累重挫逾160點 只重回萬點2天

台股受美股重挫拖累影響，今日重挫 166.8 點或 1.65%，來到 9916.74 點，成交金額 1137.1 億元，重返萬點關卡僅 2 天，再度得而復失。

由於美中一個共識各自表述、殖利率曲線倒掛，引發市場對經濟放緩與貿易的持續擔憂，美股週二創 10 月份股災以來最大跌幅，道瓊大跌近 800 點。

今日蘋概三王表現低迷，台積電、大立光分別下挫 3.4%、3.7%，鴻海也跌 2.4%，在台積電走弱下，半島體族群也普遍走弱，聯發科、日月光投控均有 2.8-2.9% 左右的跌幅。

紡織股王儒鴻因亞系外資認為明年營運動能恐趨緩，遭到降評以及調降目標價，今日午盤被打至亮燈跌停，鎖住到收盤，也拖累紡織類股走弱，紡織指數下挫 2.43%，為今日最弱勢的族群。

而市調機構集邦科技指出，DRAM 價格跌勢恐超乎預期，明年首季合約價跌幅將持續擴大，加上南亞科下修第 4 季營運目標，今日下挫 8.23%，華邦電也重挫逾半根跌停。

在大盤走弱下，電信三雄再度成為資金避風港，中華電、台灣大、遠傳同步收紅，表現亮眼。

此外，今日掛牌上市的鋰高分子電池廠興能高，因明年新品、新產能將陸續貢獻，營運看俏，今日無懼台股重挫，掛牌首日飆漲 108%，收作 37.5 元，蜜月行情強悍。

而台股今日大跌，萬點大關得而復失，法人認為，雖然台股目前上攻遇壓，但下方 9880 點依舊有撐，短期內預測將在月線、季線附近橫幅震盪整理，而內資與企業面臨年底前作帳壓力，中小型股資金可望出現輪動也可多加留意。